ضباب كثيف يتسبب في انعدام الرؤية في طريف
شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب الكثيف، أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة.
الضباب الكثيف
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الضباب الكثيف متوقع أن يستمر في طريف حتى مساء اليوم.
وتوقع المركز أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق في المملكة، منها الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.
كما توقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جازان، عسير، الباحة.
الإنذار الأحمر – #المنطقة_الشرقية – #الجبيل #الخبر #الدمام …+1
للتفاصيل https://t.co/Y8uCelXm8A #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wGgs6SL9Cq
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 30, 2023
المرتفعات الجنوبية
وتوقعت الأرصاد الجوية أيضا تكوّن الضباب صباحاً، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، والشرقية، حائل، تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، القصيم، الرياض.