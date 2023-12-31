ضباب كثيف يتسبب في انعدام الرؤية في طريف

شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب الكثيف، أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ضباب كثيف بمنطقة طريف-مصدر الصورة: إكس

الضباب الكثيف

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الضباب الكثيف متوقع أن يستمر في طريف حتى مساء اليوم.

وتوقع المركز أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق في المملكة، منها الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.

كما توقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جازان، عسير، الباحة.

المرتفعات الجنوبية

وتوقعت الأرصاد الجوية أيضا تكوّن الضباب صباحاً، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، والشرقية، حائل، تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، القصيم، الرياض.