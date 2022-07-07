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صيام يوم عرفة… حكمه وفضله وأفضل الأعمال فيه

معتز العايش

انطلق حجاج بيت الله الحرام أمس الأربعاء في تأدية مناسك الحج لموسم 1443 وسط إجراءات احترازية وضعتها وزارة الحج والعمرة لمنع تفشي وباء كورونا، وينتقل الحجاج إلى منى على بعد خمس كيلومترات من المسجد الحرام هذا الخميس الذي يوافق يوم التروية قبل المنسك الرئيسي هذا الجمعة وهو الوقوف بجبل عرفات. وفي هذا المقال سنتطرق إلى حكم صيام يوم عرفة وفضله وأفضل الأعمال فيه.

يوم عرفة

حكم صيام يوم عرفة:

تحدثت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم عرفة فقالت أنه سنة قولية حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه في عدة أحاديث أبرزها ما روى أبو قتادة رضي الله عنه “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، كذلك هو سنة فعلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم من كل عام.

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وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عرفة غير مقترن بصوم الأيام الثمانية الأولى أي أنه من لم يصم الثمانية الأولى من ذي الحجة فيحق له صيام يوم عرفة، كما أشارت إلى تحريم صوم العاشر من ذي الحجة والأيام الثلاثة التي بعده.

حكم صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة:

يتصاعد البحث كل موسم للحج عن أجر وفضل صيام يوم عرفة ولعل الحديث الذي تم ذكره قبلا في حكم صيام هذا اليوم هو أشهر حديث يدل على فضل صوم يوم عرفة أي أنه يكفر سنتين السنة الماضية والسنة التي بعدها

ويحل عرفة هذا العام يوم الجمعة أي أن الأجر والثواب فيه سيكون مضاعفا ويجوز للمسلم صيامه حسب دار الإفتاء فهو من السنن التي يحييها كل مسلم لطلب الأجر والمغفرة من الله تعالى.

فضل صيام يوم عرفة

أفضل الأعمال خلال يوم عرفة:

كثيرة هي الأعمال التي يفضلها المسلمون خلال يوم عرفة على رأسها الصيام ولما له من فضل إضافة إلى ذلك هناك أعمال أخرى تقربك من الله عز وجل أبرزها:

  • الصلاة حيث يجب المحافظة عليها في وقتها والإكثار من النوافل لأنها تقربك من الله
  • حفظ الجوارح عن المحرمات مطلقا أي محاولة غض السمع والبصر وعدم الخوض فيما حرمه الله
  • الإكثار من التهليل والتكبير شكرا لله على نعمه
  • الإكثار من الدعاء وخير الدعاء دعاء العتق من النار
  • التسبيح والمداومة على قول الأذكار والإكثار من الاستغفار
  • الحرص على التسامح وبر الوالدين وأداء صلة الرحم

أفضل الأعمال خلال صيام يوم عرفة

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    يوم عرفهيوم فضيل يجب صيامه صياما وقياما ولايسقط الأعلى كل عاقل بالغ هذاماروى عنه جل جلاله عليه افضل الصلاة والسلام…

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