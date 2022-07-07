صيام يوم عرفة… حكمه وفضله وأفضل الأعمال فيه

انطلق حجاج بيت الله الحرام أمس الأربعاء في تأدية مناسك الحج لموسم 1443 وسط إجراءات احترازية وضعتها وزارة الحج والعمرة لمنع تفشي وباء كورونا، وينتقل الحجاج إلى منى على بعد خمس كيلومترات من المسجد الحرام هذا الخميس الذي يوافق يوم التروية قبل المنسك الرئيسي هذا الجمعة وهو الوقوف بجبل عرفات. وفي هذا المقال سنتطرق إلى حكم صيام يوم عرفة وفضله وأفضل الأعمال فيه.

حكم صيام يوم عرفة:

تحدثت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم عرفة فقالت أنه سنة قولية حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه في عدة أحاديث أبرزها ما روى أبو قتادة رضي الله عنه “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، كذلك هو سنة فعلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم من كل عام.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عرفة غير مقترن بصوم الأيام الثمانية الأولى أي أنه من لم يصم الثمانية الأولى من ذي الحجة فيحق له صيام يوم عرفة، كما أشارت إلى تحريم صوم العاشر من ذي الحجة والأيام الثلاثة التي بعده.

فضل صيام يوم عرفة:

يتصاعد البحث كل موسم للحج عن أجر وفضل صيام يوم عرفة ولعل الحديث الذي تم ذكره قبلا في حكم صيام هذا اليوم هو أشهر حديث يدل على فضل صوم يوم عرفة أي أنه يكفر سنتين السنة الماضية والسنة التي بعدها

ويحل عرفة هذا العام يوم الجمعة أي أن الأجر والثواب فيه سيكون مضاعفا ويجوز للمسلم صيامه حسب دار الإفتاء فهو من السنن التي يحييها كل مسلم لطلب الأجر والمغفرة من الله تعالى.

أفضل الأعمال خلال يوم عرفة:

كثيرة هي الأعمال التي يفضلها المسلمون خلال يوم عرفة على رأسها الصيام ولما له من فضل إضافة إلى ذلك هناك أعمال أخرى تقربك من الله عز وجل أبرزها: