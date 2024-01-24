صور جوية توضح تطور المدن السعودية منذ عام 1950

أصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نماذج من صور جوية تاريخية توضح التطور الحضري للمملكة العربية السعودية منذ عام 1950.

المدن السعودية-مصدر الصورة: اليوتيوب

المدن السعودية

تظهر الصور الجوية التغيرات التي حدثت في المدن السعودية خلال هذه الفترة، حيث كانت المدن صغيرة نسبيًا في عام 1950، وكانت تتكون في الغالب من بيوت مبنية من الطين أو الطوب الأحمر.

وخلال السنوات اللاحقة، شهدت المدن السعودية نموًا سريعًا، حيث تم بناء العديد من المباني الشاهقة والطرق السريعة والمرافق العامة.

ويمكن ملاحظة هذه التغيرات في الصور الجوية، حيث تظهر المدن السعودية في عام 2023 أكبر حجمًا وأكثر حداثة من المدن التي كانت في عام 1950.

التطور الحضري

تُعد الصور الجوية التاريخية أداة مهمة لدراسة التطور الحضري للمملكة العربية السعودية.

وتهدف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى نشر هذه الصور عبر المنصة الجيومكانية للهيئة، وذلك لجعلها متاحة للجمهور لدراسة هذه التغيرات.