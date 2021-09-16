صور تحبس الأنفاس من داخل بئر برهوت حفرة الجن

بئر برهوت أسطورة من أساطير اليمن أو ما يعرف بخسف فوجيت حفرة عميقة في محافظة المهرة شرق اليمن لطالما تداول العامة روايات وحكايات عن هذه الحفرة وأنها مسكونة بالجن وهي عبارة عن حفرة تسجن فيها الجن مما دعي فريق من المستكشفين العمانيين للوقف علي حقيقة هذه الأقاويل أو الشائعات وخاضوا رحلة هي الأول من نوعها في غياهب البئر حيث لم تطأها قدم أنسان من قبل وكانت المفاجأة أن بئر برهوت تلك الحفرة المخيفة التي يبلغ قطر فوهتها من الأعلى 30 متر ومن الأسفل 116 متر هي واحة من الجمال من الداخل وتحتوي علي شلالات مياه عذبة وهوائها نقي ودرجة حرارتها معتدلة نوعا ما 30درجة مئوية.

تلك المعلومات التي سجلتها فرق الاستكشاف العمانية التي اقتحمت ظلام الخرافات والأساطير حول البئر وسجلت الحقيقة كأول فريق استكشافي يدخل لعمق البئر.

بئر برهوت مزار سياحي

يبدو أن تلك الرحلة الاستكشافية قد قدمت دعاية مجانية للبئر وذلك عن طريق نشر الحقيقة ودحض الأساطير الكاذبة حوله ومن المتوقع أن يتحول هذا البئر المهجور إلي مزار سياحي لالتقاط الصور التذكارية وسط المشاهد الخلابة في قاع البئر.

صور من داخل بئر برهوت