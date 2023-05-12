صورة شيخ مسن تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية وهذا هو سرها

انتشرت صورة لشيخ يبلغ من العمر ثمانين عامًا على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الأخيرة، وهي صورة للشيخ عبد القادر بخش، الذي يبلغ من العمر 82 عامًا، والذي وصل حديثًا إلى المملكة العربية السعودية لآداء فريضة الحج، وتم نشر الصورة من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على حسابه الرسمي في منصة “تويتر”.

أما عن سبب الإهتمام البالغ من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الشخص فيرجع ذلك إلى قصته الملهمة، حيث أنه رجل باكستاني مسن اشتهر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقضى الرجل 15 عامًا يوفّر المال من خلال عمله كراعي أغنام، بهدف أداء فريضة العمرة، وهو ما نجح في تحقيقه بالفعل.

حيث تفاجأ الجميع بظهوره فجأة في مقطع فيديو تم تصويره في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة، حيث تبيّن أنه أخيرًا تحقق حلمه بالسفر إلى السعودية لآداء العمرة.

تم تداول الصورة بشكل واسع من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن تركي آل الشيخ قام بوفاء الوعد، وذلك في إشارة إلى مساعدة الشيخ الباكستاني في الوصول إلى المملكة وآداء مناسك العمرة لهذا العام.

وقد إنهالت التعليقات الإيجابية على تلك الصورة، والتي جاءت لتمدح في تركي آل شيخ على مساعدته لهذا الشيخ الباكستاني في تحقيق حلمه بآداء فريضة العمرة، وفي الوقت نفسه على تمسك الشيخ عبد القادر بخش بحلمه في زيارة بيت الله الحرام طيلة هذه المدة الطويلة دون يأس.

حيث قال حساب يحمل إسم “فايز سلطان “جعلها الله في ميزان حسناتك يا ابو ناصر”

جعلها اللــه في موازين حسناتك يا ابو ناصر 🌹🤲 جعلها اللــه في موازين حسناتك يا ابو ناصر 🌹🤲 جعلها اللــه في موازين حسناتك يا ابو ناصر 🌹🤲 جعلها اللــه في موازين حسناتك يا ابو ناصر 🌹🤲 جعلها اللــه في موازين حسناتك يا ابو ناصر 🌹🤲 — فايز سلطان لافي المهيد (@fayezsaldain) May 11, 2023

فيما علق حساب يحمل إسم يونس الجميل قائلاً “القلوب الطيبة تعرف طرق الخير وتدل دروبه”

القلوب الطيبة 🤍

تعرف طرق الخير وتدل دروبها 💚 — يونس آل جميل (@Younis_Aljameel) May 10, 2023

بالإضافة للعديد من التعليقات الداعمة للصورة التي تخطى عدد مشاهدوها على ت،يتر حاجز الـ ٤ مليون مشاهد في غضون ساعات قليلة من نشرها على صفحة تركي آل شيخ.