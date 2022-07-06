صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن توفر وظائف تمهير في القطاع الحكومي والشركات الكبرى

أعلن اليوم الأربعاء الموافق للسادس من يوليو 2022 صندوق تنمية الموارد البشرية عن توفر أكثر من 1700 وظيفة حكومية للسعوديين والسعوديات سواء في القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى بمختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير). وفي هذا المقال سنتطرق إلى أهم الشروط والمؤهلات والمسميات الوظيفية وطريقة التقديم.

الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات شهادة البكالوريوس فأعلى

– خريجي وخريجات الديبلوم

أهم جهات التوظيف في الشركات الكبرى:

بنك الرياض

شركة المراعي

الشركة الوطنية لحلول الأعمال

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

شركة وادي مكة للتقنية

شركات الخطوط السعودية للخدمات الطبية

شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

شركة الطيران المدني

شركة السلام لصناعة الطيران

شركة تطوير لتقنيات التعليم

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)

الشركة الوطنية للتمويل

شركة تطوير وسط مدينة الرياض

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت

شركة المطاحن الثالثة

شركة مطارات الرياض

البنك السعودي للاستثمار

شركة الطائرات المروحية

البنك العربي الوطن

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

شركة البلاد للاستثمار

بنك الخليج الدولي

شركة فايزر السعودية

شركة اتحاد الاتصالات

مصرف الإنماء الشركة المتحدة للسكر

شركة مراكز الاتصال

البنك السعودي الفرنسي

فرع بنك الإمارات دبي الوطني

شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة تمكين للتقنيات

الشركة الوطنية للإسكان

البنك السعودي البريطاني

شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية

شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات

شركة سدافكو

أهم جهات التوظيف في القطاع الحكومي:

مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

جامعة جازان

مدينة الملك فهد الطبية

المركز الوطني للتخصيص

المستشفى الجامعي بجامعة جازان

الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة

برنامج مستشفى الملك فهد للحرس الوطني

مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

مجلس الضمان الصحي التعاوني

بنك التنمية الاجتماعية

المركز الوطني للتخصيص

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الجامعة الإسلامية

برنامج مكتب تحقيق الرؤية

هيئة وكالة الأنباء السعودية

هيئة حقوق الإنسان

النيابة العامة

وزارة الحج والعمرة

وزارة التجارة

الهيئة العامة للجمارك

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الصحة

وزارة النقل

وزارة الطاقة

وزارة المالية

وزارة الاقتصاد والتخطيط

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

وزارة الاستثمار

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة للنقل

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة العامة للأوقاف

مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

مستشفى المدينة التخصصي

جامعة الباحة

الغرفة التجارية الصناعية بحائل

جمعية حماية المستهلك

برنامج مستشفى الملك فهد للحرس الوطني

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

الهيئة العامة للإحصاء التجمع الصحي الأول بالرياض

الشروط العامة للتوظيف:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

أن لا يكون موظفا في جهة حكومية ولم يتم توظيفه خلال ستة أشهر الماضية

أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير من قبل

حاصل على ديبلوم أو بكالوريوس في نفس مجال الوظيفة المطلوبة

لا يشترط وجود خبرة سابقة في مجال الوظيفة

مزايا برنامج تمهير:

زيادة فرصة التوظيف من خلال اكتساب خبرة بعد التخرج

الحصول على شهادة معتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح

خلال فترة التدريب يحصل المتدرب على حقيبة تدريب إلكترونية ومكافأة مالية وتأمين صحي من صندوق الموارد البشرية

تطوير المهارات والقدرات بالنسبة لحديثي التخرج وتجهيزهم للمشاركة في سوق العمل السعودي

طريقة التقديم:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية

ثانيا الضغط على فرص تدريبية في الصفحة الرئيسية

ثالثا اختيار البرنامج التدريبي “تمهير”

رابعا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وطريقة صحيحة

خامسا الضغط على تسجيل الآن

وفي هذا الفيديو يتم توضيح طريقة التسجيل في برنامج تمهير بطريقة تمهير: