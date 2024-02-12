صندوق النقد الدولي يتغزل في السعودية

وجهت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إشادة كبيرة بالتطورات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

وشددت جورجيفا أن التنوع الاقتصادي في السعودية يعد مذهلً وكبيرًا.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التغير الكبير في المملكة العربية السعودية جعل هناك جذبًا كبيرًا للقطاع السياحي داخل بلاد الحرمين، مؤكدة على أن هذه الجاذبية تأتي من خلال البنية التحتية الرقمية، وأيضًا الديناميكية الاقتصادية بشكل عام.

عاجل | مديرة صندوق النقد الدولي: دولة الإمارات والسعودية من ضمن الدول التي لديها استعدادا للثورة التكنولوجية المقبلة — العين الإخبارية – عاجل (@AlainBRK) February 12, 2024

مديرة صندوق النقد الدولي: السعودية تبحث عن تحقيق رؤية 2030

تحدثت كريستاليتا جورجيفا في مقابلة مع شبكة “العربية Business”، على خلفية المنتدى المالي العربي، والذي عُقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الماضية، حيث قالت: “بالتأكيد السعودية تشهد تغيرًا مُذهلًا خلال الفترة الأخيرة، فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، مما يجعل هناك ديناميكية في القطاعات الغير نفطية”.

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وأضافت مدير صندوق النقد الدولي في تصريحاتها: “لابد من تقديم الإشادة على الأسلوب والطريقة المتبعة من قبل المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤيتها 2030، وذلك للوصول للتنوغع الاقتصادي والانتعاش السياحي”.

وأكدت على انبهارها من جمال ونوعية السياحة في مدينة العُلا، بعدما ذهبت إليها بنفسها، حيث شددت على التعزيز التكنولوجي العالى للمملكة خلال السنوات الماضية.

الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "هذا العام .. أهم مجلسين اقتصاديين في العالم، ترأسهما الإمارات والسعودية"#المنتدى_الاستراتيجي_العربي pic.twitter.com/r4uXS1j5IS — Arab Strategy Forum | المنتدى الاستراتيجي العربي (@arab_strategy) January 3, 2024

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أصبحت أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بعد الطفرة التي شهدها اقتصادها خلال السنوات الخمس الأخيرة.