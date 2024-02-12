أخبار السعودية

صندوق النقد الدولي يتغزل في السعودية

أحمد علي

وجهت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إشادة كبيرة بالتطورات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

وشددت جورجيفا أن التنوع الاقتصادي في السعودية يعد مذهلً وكبيرًا.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التغير الكبير في المملكة العربية السعودية جعل هناك جذبًا كبيرًا للقطاع السياحي داخل بلاد الحرمين، مؤكدة على أن هذه الجاذبية تأتي من خلال البنية التحتية الرقمية، وأيضًا الديناميكية الاقتصادية بشكل عام.

مديرة صندوق النقد الدولي: السعودية تبحث عن تحقيق رؤية 2030

تحدثت كريستاليتا جورجيفا في مقابلة مع شبكة “العربية Business”، على خلفية المنتدى المالي العربي، والذي عُقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الماضية، حيث قالت: “بالتأكيد السعودية تشهد تغيرًا مُذهلًا خلال الفترة الأخيرة، فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، مما يجعل هناك ديناميكية في القطاعات الغير نفطية”.

وأضافت مدير صندوق النقد الدولي في تصريحاتها: “لابد من تقديم الإشادة على الأسلوب والطريقة المتبعة من قبل المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤيتها 2030، وذلك للوصول للتنوغع الاقتصادي والانتعاش السياحي”.

وأكدت على انبهارها من جمال ونوعية السياحة في مدينة العُلا، بعدما ذهبت إليها بنفسها، حيث شددت على التعزيز التكنولوجي العالى للمملكة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أصبحت أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بعد الطفرة التي شهدها اقتصادها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل