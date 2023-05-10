أخبار السعودية

صندوق النفقة السعودي يصرف 76 مليون ريال لأكثر من 15 ألف مستفيد هذا العام

أحمد أبو الدهب

قامت وزارة العدل بالإعلان عن أن صندوق النفقة قد صرف أكثر من 76 مليون ريال كنفقات لأكثر من 15 ألف مستفيد من الأسر التي تستحق النفقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يوفرها الصندوق خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري 2023 حوالي 2876 مستفيداً.

ومن جانبها قد أفادت وزارة العدل أن خدمات صندوق النفقة تقوم بتغطية أكثر من 108 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة العربية السعودية كلها، والهدف من ذلك الصندوق هو أن يتم صرف النفقة للذين يستحقونها دون تأخير، والمساعدة في تحقيق التوازن المالي للأسرة السعودية، وأن يتم الحفاظ على استقرار الاسرة واستقرار المجتمع ككل، ولتعزيز المسؤولية من خلال استرداد النفقة من الأشخاص المطالبين بها.

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الحصول على خدمات الصندوق إلكترونياً

وبين أن الصندوق قد أتاح خدماته المتعددة  للمستفيدين من خلال موقع إلكتروني، وذلك في إطار السعي لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال التي تتم من خلال الدولة في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وليتم تقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم الانتهاء قريباً من تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً مما يساعد في توفير خدمة أفضل للمستفيدين.

ومن جانبها فقد أشارت الوزارة إلى أنه من الممكن أن يستفيد المواطن من خدمات الصندوق من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية “Nafaqah.sa” ثم يقوم بالتسجيل من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم طلبه إلكترونياً.

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أحمد أبو الدهب

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