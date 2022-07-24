صندوق التنمية العقاري يعلن إيداع 853 مليون ريال في حسابات المستفيدين

أعلن صندوق التنمية العقاري عبر بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الأحد الموافق ل24 يوليو 2022 عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يوليو.

وقال منصور بن ماضي إن إجمالي الدعم لهذا الشهر وصل إلى 853 مليون ريال تم تخصيصها دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حساب المستفيدين من برنامج “سكني” وصل إلى 39.4 مليار ريال منذ بداية برنامج التحول في يونيو 2017 إلى يوليو 2022.

برامج الدعم السكني:

وأوضح منصور بن ماضي رئيس صندوق التنمية العقاري أن برامج الدعم السكني تمكن من تنطبق عليه الشروط حيث يوقع عقدا تمويليا يسمح له الاستفادة بطريقتين، الطريقة الأولى تكون بدعم أرباح القرض العقاري خلال فترة التمويل، أما الثانية فتكون بالحصول على دعم سكني مقدم وغير مسترد عند توقيع العقد.

وأكد الرئيس التنفيذي على أهمية الشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تحقيق أحد برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70% والقدرة على وفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام عبر بناء أنظمة وتشريعات داعمة.

وأضاف الرئيس قائلا أن برنامج “سكني” يوفر تسع خيارات ضمن حلول أكثر لتملك العائلات والأسر لمنازلها، منها خمس باقات للدعم السكني وأربع منتجات للقرض العقاري المدعوم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه البرامج وصل إلى أكثر من 660 ألف مستفيد خلال نهاية النصف الأول من العام الحالي.

خدمات الدعم السكني:

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري يقدم ما يقارب 43 خدمة إلكترونية عبر خدمات برامج الدعم السكني، أبرزها أجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن باقات الدعم السكني والقرض العقاري المدعوم.

م السكني