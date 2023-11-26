صندوق التنمية العقارية يودع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”

أعلن اليوم 26 نوفمبر 2023 صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، إيداع مبلغ 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” وذلك عن شهر نوفمبر 2023.

صندوق التنمية العقارية - المصدر جوجل

تحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف المسكن

ويأتي ذلك في ضمن الجهود الخاصة بتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملك المسكن الملائم، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي ، أن إجمالي الدعم لشهر نوفمبر بلغ 970 مليون ريال، خصصت بالكامل دعما لأرباح عقود التمويل العقاري.

وأشار إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2023م بلغ نحو 53.9 مليار ريال.

وقال بن ماضي ، إن الصندوق العقاري أتاح الحل التمويلي أقل هامش ربحا تمويليا بنسبة تصل إلى 2.59 % لمستفيدي منتج البناء الذاتي لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، وبنك البلاد.

وأضاف أن برنامج الدعم السكني المحدث يقدم حلولا ومزايا أكثر لتملك السكن الملائم، لافتا إلى أن من المزايا التمويلية الأخرى رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 25 % عند توقيع العقد التمويلي.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين