صندوق التنمية العقارية: تفعيل باقة البناء الذاتي لهذه الفئة من مستفيدي سكني

كشف صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقاً”، عن البدء في تفعيل باقة البناء الذاتي لأحد الفئات من مستفيدي “سكني”، تحت شعار “لا تشيل هم بناء مسكنك “، علما بأن الأشخاص المستفيدين من الباقة هم الذي يرغبون في بناء منازلهم، حيث يتم العمل بالشراكة مع البنك السعودي الأول، مضيفاً بأن الهدف من تفعيل هذه الباقة هو تحسين قدرة الأشخاص المستفيدين على تغطية قيمة تكاليف مراحل بناء منازلهم، ويعتبر هذا العمل تحقيقاً لما يهدف إليه برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

دعم صندوق التنمية العقارية

قيمة الدعم الفوري من صندوق التنمية العقارية

كما أعلن الصندوق أن باقة البناء الذاتي سوف تسمح لمستفيدي منتج البناء الذاتي، والراغبين في بناء منازلهم، بالحصول على دعم فوري غير مسترد تصل فيمته إلى 150 ألف ريال سعودي، مع عدد من المزايا الأخرى تقدم لهم من الصندوق بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية.

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لا تشيل هم بناء مسكنك استفد الآن من باقة البناء الذاتي بدعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال مع @alawwalsab#حلول_ومزايا_أكثر مع خدمة صمم دعمك: https://t.co/oablvfDmuZ pic.twitter.com/nmYqP32fbM — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) November 9, 2023

كيف سيتم دفع قيمة الدعم؟

وقد أكد الصندوق على أنه سوف يتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة في حساب الشخص المستفيد، وتحديداً عند توقيع العقد التمويلي، وذلك حتى يمكن لمستفيدي “البناء الذاتي”، من أجل تغطية كافة تكاليف المراحل الأولية من عملية بناء منازلهم.

وأضاف الصندوق بأنه سيتم العمل على رفع نسبة الدفعة الأولى، والتي يحصل عليها الشخص المستفيد عند قيامه بتوقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية لتصبح 25% بدلاً من 10%.

من ناحية أخرى فقد عمل صندوق التنمية العقارية، على توفير خدمة “صمم دعمك”، وذلك عبر منصة “المستشار العقاري” الإلكترونية، والتي تساعد المستفيدين على اختيار المنتج السكني المناسب لهم، ثم تصميم دعمهم طبقاً لقدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلية من أجل تملك السكن الملائم لهم.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية، قد قام بإيداع مبلغ يقدر بحوالي 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» وذلك في خلال شهر أكتوبر الماضي، ويعتبر هذا الإيداع ضمن ما يقوم به الصندوق من جهود متواصلة من أجل دعم المستفيدين، والذي يعد أحد أهداف برنامج الإسكان.

وبهذا يكون ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين من صندوق التنمية العقارية، منذ إعلان برنامج التحول في شهر يونيو من عام 2017م، وحتى يومنا هذا يقدر بحوالي 53 مليار ريال سعودي.