صندوق التنمية الزراعية يدشن منتج جديد لتمويل المزارع الريفية

دشن صندوق التنمية الزراعية منتجاً جديداً لتمويل المزارع الريفية، والذي سيكون الحصول عليه من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو المنصات الخاصة بالخدمات الإلكترونية eservices.adf.gov.sa، كما حدد الصندوق الطريقة التي من خلالها يقوم بتمويل تلك المزارع من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في قطاع الزراعة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

شعار الصندوق- المصدرك تويتر

وقام الصندوق بلفت الانتباه إلى ضرورة وجود سجل زراعي مطور أو وجود سند ملكية، كما نوه الصندوق إلى ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، بالإضافة إلى تقديم دراسة فنية تبين المجالات المطلوب تمويلها.

واشترط الصندوق أيضا أن تكون المساحة المنزرعة مناسبة للسياحة الزراعية والبيئية الريفية، كما يجب أن تكون المزرعة منتجة في ذات الوقت، وذلك من أجل:

تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها.

والمحافظة على البيئة النباتية والحيوانية.

والاستفادة من فرص المميزات النسبية في المناطق الريفية.