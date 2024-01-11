صندوق الاستثمار السعودي يضع المملكة على رأس الدول العربية اقتصاديًا

يبدو أن صندوق الاستثمار السعودي يتحرك بقوة لوضع المملكة العربية السعودية في منطقة مختلفة اقتصاديًا بين دول العالم خلال السنة الحالية 2024.

تفاصيل تربع السعودية على قمة العالم العربي اقتصاديًا

كشفت منصة “بيانات رأس المال” الاستثماري في دبي، أن العام الماضي 2023، شهد تفوق المملكة في توفير استثمارات رأس المال المخاطر.

وأشارت المنصة إلى أن ذلك جاء بفضل قيام الصندوق الاستثمار السعودي بتعزيز إنفاقه على هذا القطاع الاقتصادي بالمملكة.

Alou @HRHMBNSALMAAN، صندوق الاستثمار السعودي @PIFSaudi، يمكنه تنفيذ عملية الاستحواذ على جزء كبير من Fortaleza EC. النادي لديه بالفعل هيكل جيد، وليس عليه ديون كبيرة. يحتاج صندوق الاستثمارات العامة إلى نادي برازيلي، و@FortalezaEC خيار جيد. افعل ذلك! pic.twitter.com/Z7BslAJhiL — Antônio 🦁🇲🇫 (@Anthoniofc1) January 5, 2024

وشددت على أن الشركات السعودية الصاعدة حديثًا نجحت في جمع تمويلات بقيمة 1.4 مليار دولار، لتزيد بنسبة 33% مقارنة بالسنة الماضية، مما أدى ذلك إلى جمع أكثر من نصف جميع تمويلات رأس المال الاستثماري في المنطقة العربية وشمال إفريقيا خلال العام المنصرم 2023.

وأوضحت المعلومات التي وردت في تقرير منصة “بيانات رأس المال” الاستثماري في دبي، أن التركيز الذي قامت به الحكومة السعودية على الابتكار، ومساندة الشركات الصاعدة حديثًا، والاستثمارات التي يقدمها الصندوق الاستثماري السعودي والمؤسسات المالية التابعة له نجح في تقديم دفعة قوية إلى قطاع التكنولوجيا بالمملكة.

شكرا صندوق الاستثمار السعودي

شكرا

لقائد النهضة الرياضية

شكرا للوطن الغالي

– ينكرون فضل الوطن .. عيني عينك .. ماتبيهم ينكرون ان ك افضل منهم ب سنه ضوئية pic.twitter.com/zpBHDmRKNu — موسى البلوي (@Mo_s15) January 11, 2024

كما أن هناك صفقتين كبيرتين خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، يتعلقان بشركات “تابي” و”تمارا”، جعلت السعودية تحصل على المرتبة الخامسة في مؤشر تمويل الأسواق الناشئة في العالم، بجانب سنغافورة، وتركيا، وإندونيسيا، وفيتنام.

إشادة كبيرة بصندوق الاستثمار السعودي

في سياق متصل، أكدت شبكة “بلومبيرج” العالمية، بالأمس الأربعاء، بإن فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لمنصة “بيانات رأس المال” الاستثماري بالإمارات، أكد على أن صندوق الاستثمارات السعودي استمر في تمويل الشركات التكنولوجية والشركات الصاعدة حديثة النشأة، وذلك لإقامة صناعة تتعلق برأس المال المخاطر.

وشدد على أن الصندوق شجع رجال الأعمال الشباب لتأسيس شركاتهم، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة للسعوديين الذين يبحثون عن عمل.

وفق صحيفة التايمز:

ويقترب مساهم واحد على الأقل من بيع حصته بعد أن وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"،مع شركة الاستثمار "أرديان"،التي تستثمر فيها السعودية، على شراء حصة 25% التي تملكها شركة Ferrovial SE الإسبانية في أواخر نوفمبر.وكانت الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار pic.twitter.com/4aMD2IemgT — سامي بن سلمان وسيط عقاري (@sami_salman_) January 8, 2024

وأوضح باهوشي أن الصندوق السعودي مجح في إنشاء صندوق الصناديق، وذلك لتمويل شركات رأس المال الاستثماري، بجانب استثماره بشكل مباشر في هذا القطاع، من خلال امتلاكه لشركة “سنابل”.

ونجح صندوق الاستثمار السعودي في الحصول على ثقة العديد من السعوديين خلال الفترة الماضية، بعد الخطوات التي اتخذها في جميع المجالات، والتي حققت رفعة كبيرة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.