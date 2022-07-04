صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

أعلن اليوم الاثنين الموافق للرابع من شهر يوليو 2022 صندوق الاستثمارات العامة عن طريق بوابة التوظيف الخاصة به وعبر بيان نشره على منصة تويتر عن توفر وظائف إدارية للمتخصصين في الشؤون الدولية، ويتم التقديم وفقا لعدة شروط وتفاصيل سنقوم بذكرها في باقي المقال.

المسمى الوظيفي:

مساعد أول – متخصص في الشؤون الدولية

وصف الوظيفة:

تطوير وتنفيذ الخطط الإعلامية الدولية وضمان تغطية إعلامية كافية لكافة أنشطة صندوق الاستثمارات العامة عبر وسائل الإعلام

مراجعة ترتيب المواد الإعلامية لضمان التقيد التام بإرشادات صندوق الاستثمارات العامة للتفاعل الإعلامي

مراجعة المحتوى المطور ونشر ضوابط وعمليات ضمان الجودة لتناسب المحتوى مع متطلبات العمل والإرشادات القياسية

التوفيق بين أنشطة الاتصالات والعلاقات العامة مع شركات المحفظة

إقامة علاقات دولية إعلامية استراتيجية مع فحص واختيار وكالات العلاقات العامة الخارجية

إدارة العلاقات الإعلامية والاستفسارات (مثل المقابلات الوظيفية)

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتوظيف:

خبرة متوسطة في مجال العمل

العمل بشكل تعاوني لتحقيق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والدولي

مشاركة المعلومات والمعرفة لتحقيق الأهداف المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة

إظهار الاهتمام بالتطوير والتميز لتحقيق نتائج أفضل

التعامل مع المشكلات بشكل خلاق والحفاظ على النزاهة في العمل واللباقة في التعامل

الالتزام بأخلاقيات العمل وقيم صندوق الاستثمارات العامة وتحمل مسؤولية الإخفاقات والضغط الناتج عنها

التكيف مع التطوير والتغيير بشكل إيجابي

إظهار المرونة في التعامل مع الأحداث الغامضة لاحتضان التغييرات الناشئة عن الرقمنة

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو مؤسسة الثروة السيادية سعودية تأسس سنة 1971، يعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية على المستوى الدولي حيث يحتل المركز السابع بقيمة أصول تصل إلى 430 مليار دولار، يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

رابط وطريقة التقديم: