دائماً ما تقوم الحكومة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمُواطنين بالمملكة العربية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفي الأخير أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة، وفيما يلي سوف نُوضح لكم رابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1443 – 2022.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

صندوق الثروة السيادية بالمملكة العربية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي سواء هذا أم ذاك فهو يتربع على عرش أهم الصناديق بالمملكة العربية السعودية الذي تم تأسيسه مُنذ عام 1971، وهو ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، ويحتل عالمياً المرتبة الـ5، حيث بلغت إجمالي أصوله بحلول عام 2022 إلى 620 مليار دولار.

وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودية 2022

اليوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 4 يوليو 2022 مـ تم الإعلان من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول في الوظائف الشاغرة، وجاء هذا الإعلان عبر تغريدة من خلال الصفحة الرسمية للصندوق عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter.

توظيف صندوق الاستثمارات العامة

تم الإعلان على وظيفة “مُساعد أول – مُتخصص في الشؤون الدولية”، وسوف تقتصر المَهمات الوظيفية على تنفيذ الخطط الإعلامية والدولية وتطويرها، بالإضافة إلى ضمان توفير التغطيات الإعلامية لجميع الأنشطة التابعة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” من خلال وسائل الإعلام المُتوافرة، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى.

شروط وظائف صندوق الاستثمارات العامة 2022

تم التوضيح على أن هُناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في كافة المُتقدمين على تلك الوظائف، وجدير بالذكر أن تلك الشروط والضوابط تتمثل في أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ويُشترط الإقامة الكاملة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالإضافة إلى ضرورة التكيف مع طبيعة التغيير بطريقة إيجابية، ومُشاركة كافة المعرفة والمعلومات، وضرورة الالتزام بقيم الصندوق.

رابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

سوف نُوضح لكم أدناه خطوات ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

في بادئ الأمر سوف يتم التوجه المُباشر إلى المِنصة الرسمية لـ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي“.

الخطوة التالية وهي القيام بالتوجه إلى قائمة الخدمات الرئيسية ومنها اختار “الوظائف الشاغرة”.

يتبع ذلك القيام بتحديد “الوظيفة المُناسبة”، ومن ثَم إرفاق كافة البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة لذلك، والتي تتمثل في:

اسم المُتقدم. رقم الجوال. تاريخ الميلاد. مكان الميلاد. البريد الإلكتروني.