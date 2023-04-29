محافظ صندوق الإستثمارات العامة: نخطط لإستحداث 1.8 مليون وظيفة في الفترة القادمة

قال محافظ صندوق الإستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أن إجمالي حجم أصول الصندوق تحت الإدارة وصل لأكثر من تريليونَيْ ريال، وتأسيس 71 شركة منذ عام 2019 في العديد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، وساهم الصندوق في توفير أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وبمناسبة مرور 7 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، أكد الرميان إن الصندوق يخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وأنه يسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا.

وتابع الرميان: «إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة من الإنجاز يؤكد فيها الصندوق التزامه واستمراره في تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2025 ومنها المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال، وأن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال».

وشدد الرميان على أن الصندوق يمتلك مرتبة متقدمة ومؤثرة بين صناديق الثروة السيادية في العالم، وستستمر جهوده الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.