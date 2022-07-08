موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 بالساعة في “الرياض – جدة – مكة المكرمة” وجميع المُدن

ساعات قلائل تفصلنا عن يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى 2022 – 1443، وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد الحج نجد أن هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بالعيد الكبير 1443، حيث يتساءل البعض متى موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 بالساعة، وجدير بالذكر أن اليوم يوم عرفة وهو يوم الوقوف على عرفات حيث يقل الحجيج على جبل عرفات وهذا يُعد ضمن مناسك الحج الرئيسية، وإليكم عبر تقريرنا التالي وقت صلاة العيد في الرياض وكافة المناطق الأخرى في المملكة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

غرة شهرة ذي الحجة كانت يوم الأربعاء المُوافق 30 يونيو 2022 مـ بحسب ما أعلنته “المحكمة العليا” بالمملكة العربية السعودية، وبذلك تم توضيح موعد عيد الأضحى 2022 والذي يُوافق يوم 10 من ذي الحجة 1443 هـ، وبالتزامن مع هذا الإعلان تساءل المُواطنين والمُقيمين بالمملكة العربية السعودية عن أوقات صلاة العيد 1443، وسوف نُوضح لكم ذلك تفصيلاً عبر السطور التالية أدناه:

موعد صلاة العيد في جدة الساعة 06:00 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة الساعة 06:04 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 06:05 صباحاً.

وقت صلاة العيد في الرياض الساعة 05:31 صباحاً.

موعد صلاة العيد الأضحى في الدمام الساعة 05:15 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في تبوك الساعة 06:04 صباحاً.

وقت صلاة العيد في القطيف الساعة 05:14 صباحاً.

وقت صلاة العيد الأضحى في الخبر الساعة 05:15 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض

من قِبل الهيئات المُختصة وكما ذكرنا أعلاه أن توقيت صلاة العيد في الرياض 2022 سوف تبدأ في تمام الساعة 05:31 صباحاً، وبُمجرد الانتهاء من صلاة العيد الأضحى 1443 في الرياض يُمكن التوجه إلى رابط فعاليات العيد الأضحى في الرياض، حيث تم الإعلان عن تقديم العديد من الاحتفالات الرائعة بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.

الجوامع والمصليات التي سوف يُقام بها صلاة عيد الأضحى 1443 في الرياض

من قِبل فرع “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمدينة الرياض تم الإعلان عن إقامة صلاة عيد الأضحى 1443 بكافة الجوامع بجانب المصليات المذكورة أدناه، وسوف يتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة 05:31 صباحاً، وتلك المصليات هي:

إجازة عيد الأضحى المُبارك بالسعودية 2022

عبر السطور القلائل التالية سوف نُسلط الضوء للحديث عن إجازة عيد الأضحى في السعودية 2022 للقطاع الحكومي والخاص، وتتمثل إجازة العيد الكبير في الآتي: