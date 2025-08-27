صفقات كبرى تهز الميركاتو السعودي.. وجماهير الاتحاد في حالة ترقب وصمت الإدارة يثير الجدل

يشهد سوق الانتقالات الصيفية في السعودية واحدة من أكثر الفترات سخونة وإثارة في السنوات الأخيرة، حيث دخلت الأندية الكبرى بقوة لتدعيم صفوفها بأسماء عالمية بارزة، بينما يلتزم اتحاد جدة الصمت وسط حالة استياء واضحة بين جماهيره.

فعلى الرغم من تطلع أنصار “العميد” لرؤية صفقات تعيد للفريق بريقه وتمنحه القدرة على المنافسة، فإن النادي لم يُعلن حتى الآن عن أي تحركات حقيقية، وهو ما جعل المدرج الاتحادي يعبّر عن غضبه على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات لافتة أبرزها: “لنا الله”. هذا المشهد وضع الإدارة تحت ضغط متزايد ودفع الكثيرين للتساؤل عن خطط النادي للموسم المقبل.

في المقابل، تتحرك بقية الأندية الكبرى بسرعة وثقة؛ فالهلال كالعادة كان في صدارة المشهد بعد أن أبرم تعاقدات ضخمة أبرزها التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من ليفربول والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم ميلان، وهي صفقات أكدت أن “الزعيم” يخطط لموسم استثنائي.

أما الأهلي فقد اختار نهجًا أكثر هدوءًا وتوازنًا، فنجح في ضم الفرنسي إنزو ميلوت من شتوتغارت إلى جانب مجموعة من العناصر المحلية التي تمنح المدرب خيارات أكبر. ورغم مطالبة جماهير “الراقي” بالمزيد من التدعيم، إلا أن هذه البداية منحتهم شعورًا بالاطمئنان والثقة في أن الإدارة تتحرك بخطوات مدروسة.

النصر من جانبه لم يتأخر عن المنافسة، فبعد التعاقد مع المدرب خورخي خيسوس، أطلق سلسلة صفقات من العيار الثقيل بضم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ، والإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، إلى جانب دعم محلي لافت بأسماء مثل نادر الشراري وعبدالملك الجابر، ليؤكد “العالمي” أنه يستعد لموسم مليء بالطموحات.

وبينما تتحرك الأندية الثلاثة بخطوات واضحة، يبقى الاتحاد خارج السباق حتى اللحظة، ما يزيد من حدة الغضب الجماهيري ويجعل الأنظار كلها متجهة نحو ما إذا كانت الإدارة ستكسر صمتها بصفقات مدوية أم أن الصفرية ستبقى عنوان الميركاتو الأصفر والأسود.