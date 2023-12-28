صعود 4 فرق من المنطقة الشرقية للتصفيات الختامية لـ”ELO”

نجحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في إكمال تصفيات أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO على مستوى المنطقة؛ بمشاركة 20 فريقاً.

اولمبياد اللغة الانجليزية

4 فرق يصعدون

وأسفرت نتائج التصفيات عن ترشح 4 فرق، “فريقان” للبنين صغاراً وكباراً، و”فريقان” للبنات صغاراً وكباراً؛ للمرحلة الثانية من التصفيات في الأولمبياد على مستوى المملكة.

ويمكن القول أن هذه الأولمبياد تسعى ‏إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلبة من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية في جو من العمل الجماعي والمتعة والفائدة؛ وتعزيز القدرات اللغوية وسلامة النطق والتخاطب والقراءة وفن الاستماع.

وفي هذا السياق أصدرت إدارة تعليم الشرقية بيان أوضحت أن الأولمبياد مرّ بعدة مراحل بدأت بالتعريف وإطلاع المدارس على فعالياته وجدوله الزمني ومتطلبات المشاركة لفئة الكبار من عمر (11 -17) عاماً وفئة الصغار من (6 – 10) سنوات لمدارس البنين، وكذلك للبنات.

وأشار بيان تعليم الشرقية إلى أن تنفيذ مراحل الأولمبياد لفئة الصغار تضمن العرض الأدائي المسرحي والمشروع وخدمة المجتمع المحلي؛ وفئة الكبار العرض المسرحي والمشروع وخدمة المجتمع المحلي والعمل الجماعي؛ على أن ينتمي جميع أعضاء الفريق إلى مدرسة واحدة، وأن تكون اللغة هي اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق، وأنه و اتاحت الفرصة للفرق المشاركة في تصفيات الاولمبياد على مستوى مدارس المنطقة في الوقت الذي كُلف المنسقين والمنسقات لتدريبهم على معايير المشاركة وضوابطها، بالإضافة إلى تدريب المحكمين والمحكمات لضمان سير الأولمبياد حسب الدليل الوزاري الخاص به.

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات وصلت لنحو 20 فريقاً بعد التصفيات الأولية والتحكيم، ترشح على إثرها 4 فرق للمشاركة في الاولمبياد على المستوى الوطني كمرحلة ثانية تنفذ “عن بعد” في شهر يناير المقبل بمشاركة الفرق المرشحة؛ التي بلغ عددها 76 فريقاً، تمثل كافة مناطق المملكة التعليمية؛ حيث أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ستستضيف المرحلة الأخيرة للتصفيات الوطني الختامية بـ 30 فريقاً لترشيح أفضل الفرق للمشاركة دولياً.

أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO

ويمكن القول أن الأولمبياد ELO هي عبارة عن مسابقة علمية يتنافس فيها الطلاب لإبراز قدراتهم في اللغة الإنجليزية عن طريق عدة مسارات مختلفة تحددها الهيئة المسؤولة عن تنظيمها.