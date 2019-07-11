صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب عن شهر ذو القعدة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط وتفاصيل المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان بدعم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في الحكومة السعودية ، وتعتبر المقطوعة مساعدة مالية تقدمها الوزارة من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية ، وذلك من أجل مواجهة التغييرات الإقتصادية بسبب الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تقوم به الحكومة السعودية .

تعرف على برنامج مساعدة المقطوعة

أعلنت الحكومة السعودية في الاونة الأخيرة عن برنامج مساعدة المقطوعة وذلك من أجل المساهمة مع الأسر السعودية ذات الدخل المحدود من أجل مواجهة كافة الظروف التي تمر بها الأسر وذلك بسبب إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، وتستهدف تنفيذ كافة المستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى المزيد من التوازن الإقتصادي .

شروط الإستحقاق في مساعدة المقطوعة

أن يبلغ المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 35 عاما.

أن يمر عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي.

أن تكون الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة.

هذا ويعتبر مبلغ 30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة.

تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة وعلى عدد أفرادها.

كيفية الإستعلام في الضمان الإجتماعي