صرف راتب مضاعف بعد 12 يوما من الآن لمستفيدي حساب المواطن لشهر ديمسبر

لقد تم الإعلان عن نتائج أهلية برنامج حساب المواطن منذ أيام فقط، وسيتم إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين المؤهلين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة، كما سيتم صرف راتب مضاعف للمستفيدين من حساب المواطن لشهر ديمسبر 2022 تطبيقا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين من قبل، ويتم تقديمه للمستفيدين كدعم للمحتاجين تزامنا مع غلاء الأسعار في المملكة، وسنتحدث عن تفاصيل الرواتب وكم يصرف للمستفيد بعد أن تم وضع الراتب الإضافي.

راتب مضاعف حساب المواطن

حسب الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين فقد تقرر صرف راتب مضاعف لحساب المواطن، وازدادت قيمة الدعم من 382 ريال سعودي لتصبح 720 ريال للعائل، وهو بمثابة راتب إضافي تقرر صرفه تطبيقا للأمر الملكي الذي صدر في شهر يوليو، وسيستمر الراتب الإضافي حتى نهاية السنة الحالية 2022، وقيمة الراتب الذي سيصرف للمستفيدين هذا الشهر ستكون كما يلي:

سيصرف للعائل مبلغ يعادل 720 ريال سعودي

أما التابع الذي عمره أقل من 18 عاما فيصرف له 216 ريال سعودي

في حين أن التابع الذي تجاوز عمره 18 يستفيد من راتب قدره 360 ريال سعودي.

قيمة حساب المواطن للمؤهلين

بما أنه تم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي من أجل دعم المؤهلين الذين يستوفون الشروط الأساسية المطلوبة، فقد تم تحديد قيمة المعاش المخصص لجميع المستفيدين دون استثناء الذين تتم دراسة أهليتهم، ويتم النظر لقيمة الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة الواحدة، فيما يلي نوضح لكم قيمة الدعم:

إن المستفيد الأساسي وهو رب الأسرة يصرف له معاش قدره 382 ريال، وحد الإعفاء من التناقص هو 4.310، في حين أن الحد الأدنى المتاح للاستحقاق هو 300 ريال

كما أن كل تابع سنه 18 سنة أو أكثر مقدار الدعم الذي يصرف له هو 191 ريال، وحد الإعفاء من التناقص هو 2.155 ريال

كذلك كل تابع سنه أقل من ثمانية عشر عاما يستفيد من 115 ريال، قيمة حد الإعفاء من التناقص تصل إلى 1.293 ريال سعودي.

متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر

من المقرر أن يتم إيداع معاش حساب المواطن بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر 2022 الموافق للسابع عشر من جمادى الأولى 1444، وقد تم تأخيره ليوم لأن موعد الصرف العاشر من الشهر يصادف يوم عطلة في المملكة العربية السعودية.