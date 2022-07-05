صرف راتب إضافي 2 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع المعاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور الذين تم دراسة الأهلية لهم وكذلك معاش الضمان الإضافي، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد أنه يتم صرف راتب إضافي 2 مليار ريال سعودي مرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وأنه سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأضاف سعد آل حماد، في تغريدات له عبر منصة “تويتر”، أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة، وجاء هذا الدعم من ضمن الدعم الحكومي الذي جاء نتيجة ارتفاع الأسعار ومساعدة الأسر المستحقة.

#الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك.https://t.co/x7vEa45QSD pic.twitter.com/3PFwJgm9lG — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 25, 2020

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول إلى الموقع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم النقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

وإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

قم بإنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها.

سوف يرسل الموقع رمز التحقق ليقوم المواطن بإدخاله في المكان المحدد له.

ويجب أن يقوم المواطن بالموافقة على الإقرار والشروط والأحكام ثم يقوم المستفيد بالضغط على تسجيل، كما يجب اتباع التعليمات التي يطلبها منه الموقع، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على الملف الموحد، ثم إدخال جميع المعلومات بطريقة صحيحة والتأكد منها، ثم الضغط على إرسال البيانات، ثم النقر على تعبئة البيانات المنزلية.

وأخيراً يقوم المستفيد باستكمال كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يختار البرنامج المناسب له.

موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم والمطور

قال متحدث وزارة الموارد البشرية بأنه سوف يتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي القديم والمطور والراتب الإضافي لمستفيدي في حسابات المستفيدين خلال ساعات.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن الحصول على رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي شهر ذي الحجة 1443 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية في السعودية.

ثم قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالمواطن المتقدم على الضمان.

ثم كتابة رقم الطلب في الأيقونة المخصصة له.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامه في الصورة.

ثم الضغط على أيقونة عرض.

وأخيرا تظهر نتائج الاستحقاق على الفور أمام المواطن المتقدم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتأتي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يتكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. يستثنى من شرط الجنسية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء سعوديين أو مطلقة أو أرملة من غير السعودي والأيتام والأرامل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً. ولا يجب أن يكون في السجن. ألا يتجاوز دخله الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للعائلة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. يجب ألا يكون لديه أصول قيمة وعائلات لها حسابات بنكية. في حالة وجود أكثر من أسرة معيل ، تعتبر كل أسرة منفصلة عن الأخرى وتحصل على دخل مستقل. يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي للحصول على الدعم.

طريقة إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي المطور

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية وقم باختيار الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم باختيار ” إدارة التابعين”.

ثم الضغط على ” تقديم الآن”.

عليك القيام بالموافقة على الشروط والأحكام .

ثم اضغط على مربع ” ابدأ الخدمة”.

الآن من مربع ” إضافة تابع جديد” يمكنك إضافة بيانات الزوج.

ثم رفع المستندات والوثائق المطلوبة.

قم بالضغط على ” إرسال الطلب” وسوف تتلقى رسالة تفيد تسجيل الزوج في النظام.

أرقام التواصل مع خدمة عملاء الضمان الإجماعي المطور

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي المطور من خلال الأرقام التالية: