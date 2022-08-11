الملك سلمان وجه أصدر أمرًا ملكيًا بأن يصرف راتب إضافي للمواطنين الذين يستفيدون من الضمان ودعم حساب المواطن، ومعهم دعم المواشي ليستمر فترة من الزمن بدعم المواشي وحساب المواطن، ويصرف مرة واحدة فقط للضمان، ولقد تم الصرف لتلك الرواتب الخاصة بالضمان ومعها راتب زائد.

وبالنسبة لحساب المواطن ودعم المواشي فإن الراتب الإضافي يظل يصرف معهم بكل شهر إلى أن تنتهي المدة المحددة من الملك سلمان، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم الموعد النهائي لصرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن رسميًا بأمر الملك سلمان.

الموعد النهائي لصرف راتبين

إن القرار الذي أصدره الملك سلمان بشأن صرف راتبين للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن سينتهي مع الدفعة رقم 61 وهي دفعة ديسمبر، أي أنه بدء من شهر يناير سيصرف الراتب الأساسي فقط لحساب المواطن دون هذا الراتب الزائد، علماً بأن الراتب الأساسي يصرف وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأعمار الأشخاص التابعين لرب الأسرة ومجموع الدخل، ولقد تقرر الملك بصرف تلك الزيادة بسبب الارتفاع بالأسعار وغلاء كافة الأشياء التي يحتاج لها الأفراد لعيش حياة كريمة، وبالتالي كان لابد من مساعدتهم بهذا المبلغ المالي.

ميعاد إعلان أهلية حساب المواطن

لكي يستطيع الشخص أن يصرف حساب المواطن ومعرفة إن كان مؤهلاً أو لا يقوم بتقديم الطلب قبل اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وبالتالي يتم دراسة الطلب خلال هذا الشهر، وإن كان مستحقاً يصرف له الراتب بدء من الشهر الذي يليه، وبالنسبة للأشخاص الذين يكون هناك تعطيل في البيانات الخاصة بهم أو طالت مدة التحقق من أهليتهم وثبت أنهم مستحقين للدعم، فيصرف لهم بأثر رجعي، وأما عن نتائج أهلية هذا الشهر فإنها بالفعل قد ظهرت.

تفاصيل الدفعة الـ 57 | 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس. pic.twitter.com/CjRpyWHiw3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 10, 2022

استعلام أهلية حساب المواطن

إن الأهلية تكن مرتبطة بالشروط والمعايير الموضوعة من البرنامج، ولكي يستطيع الشخص أن يستعلم عن أهلية حساب المواطن فعليه القيام بهذه الخطوات التالية: