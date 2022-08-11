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الموعد النهائي لصرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن رسميًا بأمر الملك سلمان

إيمان جابر علي

الملك سلمان وجه أصدر أمرًا ملكيًا بأن يصرف راتب إضافي للمواطنين الذين يستفيدون من الضمان ودعم حساب المواطن، ومعهم دعم المواشي ليستمر فترة من الزمن بدعم المواشي وحساب المواطن، ويصرف مرة واحدة فقط للضمان، ولقد تم الصرف لتلك الرواتب الخاصة بالضمان ومعها راتب زائد.

صرف راتبين لحساب المواطن

وبالنسبة لحساب المواطن ودعم المواشي فإن الراتب الإضافي يظل يصرف معهم بكل شهر إلى أن تنتهي المدة المحددة من الملك سلمان، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم الموعد النهائي لصرف راتبين لمستفيدي حساب المواطن رسميًا بأمر الملك سلمان.

الموعد النهائي لصرف راتبين

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حساب المواطن يُصدر توضيح هام بخصوص الاعتراض على عدم الأهلية

إن القرار الذي أصدره الملك سلمان بشأن صرف راتبين للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن سينتهي مع الدفعة رقم 61 وهي دفعة ديسمبر، أي أنه بدء من شهر يناير سيصرف الراتب الأساسي فقط لحساب المواطن دون هذا الراتب الزائد، علماً بأن الراتب الأساسي يصرف وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأعمار الأشخاص التابعين لرب الأسرة ومجموع الدخل، ولقد تقرر الملك بصرف تلك الزيادة بسبب الارتفاع بالأسعار وغلاء كافة الأشياء التي يحتاج لها الأفراد لعيش حياة كريمة، وبالتالي كان لابد من مساعدتهم بهذا المبلغ المالي.

الموعد النهائي لصرف راتبين
الموعد النهائي لصرف راتبين

ميعاد إعلان أهلية حساب المواطن

لكي يستطيع الشخص أن يصرف حساب المواطن ومعرفة إن كان مؤهلاً أو لا يقوم بتقديم الطلب قبل اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وبالتالي يتم دراسة الطلب خلال هذا الشهر، وإن كان مستحقاً يصرف له الراتب بدء من الشهر الذي يليه، وبالنسبة للأشخاص الذين يكون هناك تعطيل في البيانات الخاصة بهم أو طالت مدة التحقق من أهليتهم وثبت أنهم مستحقين للدعم، فيصرف لهم بأثر رجعي، وأما عن نتائج أهلية هذا الشهر فإنها بالفعل قد ظهرت.

حساب المواطن
الفارق بين الاستحقاق والأهلية بحساب المواطن

استعلام أهلية حساب المواطن

إن الأهلية تكن مرتبطة بالشروط والمعايير الموضوعة من البرنامج، ولكي يستطيع الشخص أن يستعلم عن أهلية حساب المواطن فعليه القيام بهذه الخطوات التالية:

استعلام أهلية حساب المواطن
استعلام أهلية حساب المواطن
  • تدخل لصفحة الحساب المواطن الرسمية.
  • ثم من القائمة الرئيسية تختار النتائج التابعة لدراسة الأهلية.
  • وبقائمة الدراسة للأهلية يتطلب الأمر إضافة بعض البيانات اللازمة لذلك وهي غير مؤهل أو مؤهل، والاختيار الثالث بأنه لم تدرس الأهلية بشكل مسبق.
  • وإن ظهر هذا الاختيار الأخير فإن الشخص لم يستكمل الطلب الخاص بالتسجيل قبل آخر الميعاد المحدد لكل شهر.
  • ستظهر إليك رسالة بها عدد المؤهلين والتاريخ الخاص بدراسة الأهلية.
  • وبإمكانك أن تطلع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتابعين.
إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


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