رسمياً..قرار وزاري عاجل بصرف دعم مالي من 450 ريال إلى 3000 ريال لهذه الفئات

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برفع مستوى معيشة مواطنيها، وذلك عبر تقديم سبل الدعم لمختلفة لهم، فتقدم المملكة برامج الدعم التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، كما أن الملك سلمان يهتم أيضاً بالعاملين بالمملكة من خلال صرف المكافآت وزيادة الأجور أو الرواتب الخاصة بهم تقديراً لجهودهم المبذولة لرفع شأن المملكة، وقد صدر قرار وزاري بأمر من خادم الحرمين الشريفين بصرف دعم مالي لبعض الفئات للأسباب التي سنعرضها، فتابعونا لمعرفة باقي التفاصيل.

صرف دعم مالي يبدأ من 450 إلى 3000 ريال

أعلنت هيئة النقل بالمملكة العربية السعودية عن صرف دعم مالي يصل إلى 3000 ريال سعودي لكافة العاملين من الشباب والفتيات في تطبيقات توصيل الطلبات، ويتم تقديم الدعم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يلي:

يقدم البرنامج دعم شهري للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بحد أدنى 30 طلب بمبلغ دعم يصل إلى 450 ريال شهريا.

كما يتم صرف دعم يصل إلى 3000 ريال في حال تقديم 200 طلب شهرياً.

أهم شروط الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المقدم من هيئة النقل السعودية للعاملين بمجال توصيل الطلبات، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم من الجنسين حامل للجنسية السعودية.

كما يشترط وجود وثيقة عمل حر سارية بمسمى مهنة مندوب توصيل مع المتقدم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60.

ألا يكون المتقدم متقاعد أو طالب.

كما يشترط ألا يكون المتقدم عامل بأحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن يكون لدى المتقدم سجل تجاري.

يشترط أيضاً ألا يكون المتقدم مستفيد من أحد برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

كيفية الحصول على الدعم

يمكن الحصول على الدعم عبر اتباع مجموعة من الطرق كما أوضحتها هيئة النقل العام وهي: