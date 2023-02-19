هل سيعود صرف بدل غلاء المعيشة بتوجيهات ملكية بالتزامن مع شهر رمضان؟ الموارد البشرية تحسم الأمر

تمد المملكة العربية السعودي يد العون لمواطنيها من خلال تقديم برامج الدعم المتنوعة لهم، وذلك لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومحدود الدخل، ومن أبرز تلك البرامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيرها من برامج الدعم، وكان قد صدر أمر ملكي بمنح بعض الفئات إعانة إضافية تسمى بدل غلاء المعيشة ولكنها توقفت منذ سنوات بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للمملكة خلال انتشار وباء كورونا، فهل ستعود من جديد بالتزامن مع شهر رمضان، تابعونا لمعرفة المزيد.

معلومات عن منحة بدل غلاء المعيشة للمواطنين

هي منحة مالية إضافية يتم صرفها بشكل شهري لمستفيدي دعم الضمان الاجتماعي، ولكنها توقفت منذ ثلاث سنوات تقريباً بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يستفيد منها الأسر الفقيرة والمرأة المطلقة والأرملة أو المهجورة وكافة مستفيدي الضمان.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن بدل غلاء المعيشة

اوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمستفيدين من منحة بدل غلاء المعيشة الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم انقر تسجيل دخول.

اضغط فوق مربع الخدمات الإلكترونية.

ثم استعلام عن بدل غلاء المعيشة.

أضف رقم هويتك الوطنية ورمز التحقق في الخانة المحددة، ثم اضغط بحث.

حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، انتشرت العديد من الأحبار عبر مواقع التواصل المختلفة تفيد بصدور توجيهات ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعودة صرف بدل غلاء المعيشة للمستفيدين مع راتب شهر مارس، والذي سيصرف يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية بأنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار، ولم تصدر أي أوامر ملكية تفيد بعودة الصرف، كما أضافت أن ما يتم تداوله مجرد أخبار مجهولة المصدر، وفي حال صدور أي أوامر أو توجيهات ملكية بعودة صرف بدل غلاء المعيشة ستقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك رسمياً عبر موقعها الرسمي والمحدد.