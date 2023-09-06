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“السعودية” تعديل نظام خدمة الأفراد بصرف بدل ترحيل عِند النقل داخل المملكة أو خارجها

إسلام إبراهيم محمد

بحلول اليوم (الأربعاء) 6 سبتمبر / أيلول 2023 ميلادي المُوافق 21 صفر 1445 هجري تم تداول خبر تعديل نظام خدمة الأفراد بصرف بدل ترحيل عِند النقل داخل المملكة أو خارجها، حيث تم نشر هذا الخبر على الجريدة الرسمية “أم القرى”، وبدوره “نجوم مصرية” يُسلط الضوء عن كَثب للحديث عن تفاصيل الخبر.

صرف بدل ترحيل

تعديل نظام خدمة الأفراد وصرف بدل الترحيل.. المصدر: أم القرى

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قرار صرف بدل ترحيل للموظف

من قِبل “جريدة أم القرى” الرسمية بالمملكة العربية السعودية تم نشر التعديل الخاص بخدمة الأفراد الذي يتعلق بـ”صرف بدل ترحيل” للموظف عِند المرة الأولى.. وعلى صعيد آخر أيضاً أشارت “أم القرى” عبر تقريرها الصادر من خلال صفحتها الرسمية عبر مِنصة التواصل الاجتماعي X  أن التعديل المُشار إليه قد تم إحداثه في نص المادة (28) من نظام خدمة الأفراد.

نص تعديل نظام خدمة الأفراد

جاء النص الجديد للتعديل الصادر كما يلي:

“يُصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تُحددها للائحة التنفيذيصرف بدل ترحيل ة، وذلك عِند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد آخر داخل المملكة”

7 حالات يتم خلالها صرف بدل ترحيل للموظف

على سياق مُتصل أيضاً واستكمالاً لنص التعديل فإن الحالات التي يُصرف خلال بدل الترحيل تتمثل في:

 “نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو نقله من جِهة إلى جِهة خارج المملكة، أو عِند ابتعاثه، أو إلحاقه لمُدة تزيد عن ست أشهر، أو عِند انتدابه لمُدة أو لمُدد ثلاثة أشهر فأكثر”

بعد التعديل.. هل يتم صرف راتبين أساسيين لأفراد السلك العسكري؟

وبذلك فإنه يُصرف لكافة الأفراد بالسلك العسكري بدل ترحيل أي “راتبين أساسيين”، وذلك عِند التعيين أو الابتعاث بغرض “التدريب” أو الإلحاق أو النقل لفترة تتجاوز الـ 6 أشهر.

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إسلام إبراهيم محمد

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