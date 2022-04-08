موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان وطرق الاستعلام وأهم الشروط

يتابع العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان، والتي تحرص المملكة على تقديمها لمحدودي الدخل والبسطاء من أجل رفع العبء عنهم خلال هذه المرحلة، وتعتبر بمثابة دعم مالي خاص لتلك الفئة البسيطة من أجل شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم في شهر رمضان الكريم.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان

من جانبها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن صرف مكرمة الملك سلمان، والتي تُعتبر إعانة مالية يتم تقديمها تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” حفظه المولى عز وجل، وهو مبلغ مالي يتم إضافته على راتب الضمان الاجتماعي في الشهر الكريم.

الفئة المستهدفة

تستهدف المكرمة الملكية مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل عام، حيث أنه من المعروف للجميع أنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي يوم 13 من أبريل الجاري 2022 الموافق 14 رمضان 1443 هجرية، لذا يتوقع أن يكون موعد صرف المكرمة الملكية عقب نزول المعاش أي خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها.

الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية

يمكنك الآن الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443 من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا، أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء والاتصال بالهاتف المباشر التي قامت الوزارة بتخصيصه من أجل الرد على الاستفسارات وهو 19911.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

حددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك، والذين لهم الحق في صرف الضمان الاجتماعي، والتي تتوافر فيهم الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ضرورة أن يكون المتقدم لا يزيد راتبه على 3000 ريال سعودي في الشهر.

عدم امتلاك المتقدم أي ممتلكات أو سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية قبل موعد صرف المكرمة الملكية بثلاثة أشهر.

قيمة مكرمة الملك سلمان

تختلف قيمة المكرمة الملكية التي يتم صرفها عقب صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لحالة الأسرة المستفيدة من الضمان، وذلك بحسب عدد من العوامل الهامة منها عدد أفراد الأسرة:

الأسرة السعودية التي تتكون من فرد واحد فقط، يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي.

الأسرة السعودية التي تتكون من فردين، يتم صرف مبلغ 1500 ريال سعودي.

الأسرة السعودية التي تتكون من ثلاثة أفراد، يتم صرف مبلغ 2000 ريال سعودي.

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