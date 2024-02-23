صدمة سعودية كبيرة.. مغادرة 36 بنكًا أجنبيًا المملكة العربية

شهدت المملكة العربية السعودية صدمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن قطاع البنوك المصرفية، بعد انسحاب عدد كبير من البنوك من السوق السعودية، خلال العام الماضي 2023.

تفاصيل مغادرة 36 بنكًا المملكة العربية السعودية

نزول دموي في #تاسي أكثر من 300نقطة بضغط من قطاع البنوك خاصة،كالعادة الكثير سترتعد فرائصة ويبيع مايملك من أسهم ويعيد السوال والشراء في وقت الارتفاع،هذه النوعيات تقوم بحرق مايملكون من مال ومن الافضل لهم مغادرة أسواق المال فوراً.#الاسهم_السعودية pic.twitter.com/mTeA3TEWmW — فارس الخالدي (@ffff5273) May 10, 2022

كشفت تقارير صحفية سعودية أن هناك تراجعًا في عدد فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بعدما جاء شهد العام المنصرم 2023، خروج 23 فرعًا عن الخدمة من إجمالي الفروع المحلية.

وأكدت أن النسبة جاءت كبيرة، حيث تراجعت النسبة ب 1.38%، ليتقلص عدد الفروع العامة ل 1861 فرعاً، حيث كان عدد الفروع الخاصة في السعودية في العام قبل الماضي 2022، بنحو 1887 فرعًا.

وشددت التقارير على أن البنك الأهلي السعودي قلص فروعه، وذلك بواقع فرع، ليأتي في صدارة البنوك المقلصة لفروعه، مما جعل هناك انخفاض لعدد الفروع “مصرف الراجحي وبنك الجزيرة”، حيث جاء بواقع 7 فروع.

فيما جاء البنك الأول، حيث شهدت فروعه انخفاضًا بواقع 7 فروع، بينما رفع بنك الإنماء عدد فروعه بواقع 4 فروع جديدة، وأيضًا بنك البلاد نجح في افتتاح ثلاث فروع، وبنك الرياض بفرع واحد، ولم يسجل أي تغييرات لفروع البنوك الفرنسي، والعربي، والاستثمار.

اوقفوا التحويل السريع للمبالغ اكثر من 2000 ريال على الاقل عدة ساعات.

ايقاف فتح الحسابات البنكية على الجميع بدون اثبات دخل سواء مواطن او مقيم.

ايقاف ارقام الاتصال والحسابات عند مغادرة المقيم خروج نهائي او خروج وعودة وانتهت التأشيرة. @CITC_SA #البنوك_السعودية https://t.co/xHwDpJh8NP — Hani.AlRowaili (@H_Rowaili1) April 29, 2022

وتبحث المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة لعمل دراسات من أجل معرفة الخلل في إغلاق عدد من البنوك لفروعها، وذلك لإيجاد حلول لتشجيع المستثمرين في إيجاد المناخ الملائم والمناسب والصحي للبنوك المصرفية.

وترغب المملكة في الوصول لرؤيتها 2030، حيث تبحث عن تذليل العوائق أمام أي مستثمرين في أي مجال.