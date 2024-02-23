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صدمة سعودية كبيرة.. مغادرة 36 بنكًا أجنبيًا المملكة العربية

أحمد علي

شهدت المملكة العربية السعودية صدمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن قطاع البنوك المصرفية، بعد انسحاب عدد كبير من البنوك من السوق السعودية، خلال العام الماضي 2023.

تفاصيل مغادرة 36 بنكًا المملكة العربية السعودية 

كشفت تقارير صحفية سعودية أن هناك تراجعًا في عدد فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بعدما جاء شهد العام المنصرم 2023، خروج 23 فرعًا عن الخدمة من إجمالي الفروع المحلية.

وأكدت أن النسبة جاءت كبيرة، حيث تراجعت النسبة ب 1.38%، ليتقلص عدد الفروع العامة ل 1861 فرعاً، حيث كان عدد الفروع الخاصة في السعودية في العام قبل الماضي 2022، بنحو 1887 فرعًا.

وشددت التقارير على أن البنك الأهلي السعودي قلص فروعه، وذلك بواقع فرع، ليأتي في صدارة البنوك المقلصة لفروعه، مما جعل هناك انخفاض لعدد الفروع “مصرف الراجحي وبنك الجزيرة”، حيث جاء بواقع 7 فروع.

فيما جاء البنك الأول، حيث شهدت فروعه انخفاضًا بواقع 7 فروع، بينما رفع بنك الإنماء عدد فروعه بواقع 4 فروع جديدة، وأيضًا بنك البلاد نجح في افتتاح ثلاث فروع، وبنك الرياض بفرع واحد، ولم يسجل أي تغييرات لفروع البنوك الفرنسي، والعربي، والاستثمار.

وتبحث المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة لعمل دراسات من أجل معرفة الخلل في إغلاق عدد من البنوك لفروعها، وذلك لإيجاد حلول لتشجيع المستثمرين في إيجاد المناخ الملائم والمناسب والصحي للبنوك المصرفية.

وترغب المملكة في الوصول لرؤيتها 2030، حيث تبحث عن تذليل العوائق أمام أي مستثمرين في أي مجال.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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