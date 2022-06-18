“صحيفة ام القرى” تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية 1443 بقرار من “مجلس الوزراء السعودي”

في الآونة الأخير كان هُناك العديد من التعديلات على أنظمة التقاعد المدني 1443 بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء نص تعديل نظام التقاعد الجديد ببعض القرارات الجديدة الخاصة بالمُتقاعدين في السعودية، ولذلك نجد أنه من أكثر الأمور تداولاً خلال تلك الفترة هي قرار التقاعد الجديد، وفي الأخير يردنا خبر عاجل يُفيد بـ”تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية 1443″ بقرار من مجلس الوزراء السعودي.. مُتابعة سريعة على تفاصيل الخبر أدناه.

“عاجل” تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في السعودية

“اليوم السبت 19 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 18 يونيو 2022 مـ كشفت بعض المصادر بالمملكة العربية السعودية عن بعض الأخبار التي تُشير إلى قرار تعديل نظام التقاعد المدني الجديد 2022، واليوم جاء بعض التعديلات على أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخاص بتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية”

قرار تعديل نظام التقاعد المدني الجديد “مدني – عسكري – تأمينات اجتماعية”

جاء في نظام التقاعد المدني الجديد العديد من الأمور التي تم تداولها جيداً ومن ثَم الإقرار عليها من قِبل “مجلس الوزراء” بالمملكة العربية السعودية، وجاء نص تعديل نظام التقاعد كالآتي:

يتم صرف مُكافأة للموظف بنسبة 14 % من مُرتبه السنوي عن كافة سنوات الخدمة حال انتهاء خدمة المُوظف قبل بلوغ المُدة التي تُعطيه الأحقية في الحصول على المعاش.

يتم صرف مُكافأة للمُوظف بنسبة 10 % من مُرتبه السنوي عن كافة السنوات التي تم احتسابها في التقاعد طوال سنوات الخدمة، وذلك في حال انتهت خدمة المُوظف نتيجة للفصل التأديبي أو الاستقالة.

من أهم الشروط الواجب توافرها لصرف المُكافآت التي تم النص عليها وفقاً للمواد 18 و 23 أن يتم الصرف حال بلغ المُوظف سن الـ60 عام أو في حالة الوفاة.

حال انتهاء خدمة المُوظف ولم يبلغ في خدمته الفترة التي تُعطيه الحق في الحصول على المعاش وكانت 10 سنوات أو أدنى من ذلك، وقد بلغ سن الـ60 عاماً فهو يستحق المعاش.

تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

أما في نظام التأمينات الاجتماعية فهُناك أيضاً العديد من التعديلات التي تم الإقرار عليها من قِبل “مجلس الوزراء السعودي”، وأهمها أنه يحق للمُشترك في التأمينات الاجتماعية الحصول على “تعويض” للدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الـ60 أو الإصابة بالعجز وذلك وفقاً للحالات التي تم تحديدها باللائحة، وذلك يحث للمُشترك في التأمينات الاجتماعية “ترك العمل”.

تعديل نظام تبادل المنافع الجديد

من أهم التعديلات الخاصة بـ”تبادل المنافع” أنه يجب أن لا تكون فترة الاشتراك التي تم ضمها فترات مُكملة لاستحقاق الحصول على معاش التقاعد قبل أن يصل المُوظف لن الـ60 عام وفقاً للنظام الأخير، وضمن تلك التعديلات أيضاً: