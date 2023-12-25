صحيفة إيطالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لشراء 100% من أسهم “إيه سي ميلان”

أفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية بأن صندوقًا استثماريًا عربيًا مرتبطًا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لاقتناء نادي “إيه سي ميلان” الإيطالي، وذكرت الصحيفة أن هذا الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، مما يعني تحقيقه للسيطرة الكاملة على الفريق.

شعار نادي إيه سي ميلان الإيطالي - مصدر الصورة: وكالات

يأتي هذا في ظل تدهور أداء ميلان هذا الموسم تحت إشراف المدرب ستيفانو بيولي، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا وانسحب من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، تسعى السعودية لسداد القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد، من صندوق إليوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد، ومن المقرر أن تقوم السعودية بسداد هذه الأموال لشركة إليوت، مما سيتيح لها بيع حصتها من مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن تكلفة اقتناء ميلان من قبل السعودية ستصل إلى 1.5 مليار يورو.