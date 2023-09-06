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“صحة عسير” تُجري أكثر من 88 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي

جيهان مصطفى

كشفت “صحة عسير” عن عدد الفحوصات التي تم إجراءها في النصف الأول للعام الجاري ٢٠٢٣، حيث بلغ 88690 فحصًا مخبريًّا في المختبر الإقليمي؛ موضحة أن عدد العينات المستلمة بلغت نحو 34516 عينة فحص، تضمنت الكيمياء الحيوية؛ حيث بلغ عدد الفحوصات 23353 فحصًا، وعدد العينات المستلمة 8785 عينة؛ أما فحوصات الجزيئات الحيوية فبلغت 1626 فحصًا.

- صورة 1 - “صحة عسير" تُجري أكثر من 88 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي

وزارة الصحة - مصدر الصورة: حساب وزارة الصحة على موقع X

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أما عن إجمالي فحوصات التفاعلات المَصلية أكدت صحة عسير أنه بلغ 48688 فحصًا، بينما بلغ عدد العينات المستلمة 16789 عينة، فضلًا عن إجراء العديد من الفحوصات المخبرية في أمراض الدم والمناعة والصحة العامة والدرن.

وأشارت “صحة عسير” إلى أن إدارة المختبرات قد قامت بإرسال ١٦٤ جهازًا للفحوصات الطبية كدعم منها لمختبرات بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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