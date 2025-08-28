صحة المستهلك أولاً.. معايير غذائية جديدة للبطاطس المجمدة تشمل حظر الدهون الضارة

أعلنت الجهات الصحية مؤخرًا عن تطبيق معايير جديدة للبطاطس المقلية المجمدة تتضمن حظر استخدام الدهون المهدرجة الضارة، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى حماية صحة المستهلكين والحد من الأمراض المرتبطة بتناول الأطعمة عالية الدهون الصناعية، وتشمل هذه التحديثات تحسين جودة المنتجات وتقليل نسب الدهون المشبعة بما يضمن تقديم خيارات غذائية أكثر أمانًا للعائلات خصوصًا الأطفال مع تعزيز التزام الشركات المنتجة للبطاطس المجمدة بالمعايير الصحية الوطنية والدولية.

حظر الدهون المهدرجة في البطاطس المجمدة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق مشروع “المواصفة القياسية الخليجية للبطاطس المقلية سريعة التجميد” عبر منصة الاستطلاع الإلكتروني ضمن جهودها المستمرة لتطوير التشريعات والمعايير الغذائية مما يضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تهدف المواصفات الجديدة إلى وضع ضوابط دقيقة للبطاطس المقلية سريعة التجميد المصنوعة من أصناف البطاطس الطازجة بحيث تكون صالحة للاستهلاك مباشرة بعد القلي أو الطهي الأولي مع استبعاد المنتجات غير المقلية أو غير المطهوة مسبقًا، كذلك تتيح الهيئة العامة للغذاء للمختصين والمستهلكين المشاركة في الاطلاع على المشروع وإبداء الملاحظات؛ لضمان توافقه مع الممارسات الصحية والاشتراطات المعتمدة محليًا ودوليًا مما يعزز سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المستهلكين.

كذلك تشير المواصفات إلى أن البطاطس المقلية يمكن أن تكون على شكل شرائح مستقيمة أو متموجة مع ضرورة أن تتوافق الشرائح أو القطع مع مقاييس محددة حيث تتراوح السماكة بين 4 ملم وما يزيد عن 16 ملم بحسب الفئات المصنفة من الرقيقة إلى الكبيرة جدًا، كما تسمح المواصفة بانحراف طفيف في طول الشرائح لا يتجاوز 10% مع الالتزام بالمعايير العامة للجودة والسلامة.

بطاطس مقلية بمعايير صحية

تشدد المواصفات القياسية على استخدام أصناف بطاطس طازجة وسليمة خالية من العيوب والتبرعم أو أي إصابات ناتجة عن الفطريات أو الحشرات؛ لضمان جودة المنتج النهائي، ويشترط أن تتم عملية القلي باستخدام زيوت ودهون صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية مع استبعاد جميع أنواع الدهون المهدرجة جزئيًا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المنتج خالي من أي مكونات أو مواد محرمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.