“صحة الرياض” تنصح مرضى السكري باتخاذ بعض الإجراءات قبل السفر

نصحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مرضى السكري باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم أثناء السفر، وذلك من خلال:

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استشارة الطبيب قبل السفر

يجب على مريض السكري استشارة طبيبه قبل السفر، وذلك لمناقشة حالته الصحية والتأكد من سلامته للسفر. كما يجب الحصول على تقرير طبي يوضح حالة المريض ونوع علاجه وجرعات الأدوية التي يتناولها.

زيارة اختصاصي التغذية

يمكن لمريض السكري زيارة اختصاصي التغذية للحصول على خطة غذائية مناسبة للسفر. حيث قد تتغير احتياجات المريض الغذائية أثناء السفر، لذلك من المهم الحصول على نصيحة خبير.

تجهيز حقيبة السكري

يجب على مريض السكري تجهيز حقيبة تحتوي على كميات كافية من الأدوية الخاصة به، بما في ذلك الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين. كما يجب تجهيز حافظة ثلج صغيرة لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة.

نصائح إضافية لمرضى السكري:

بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه، ينصح مرضى السكري باتباع النصائح التالية أثناء السفر:

الحرص على تناول وجبات منتظمة

يجب على مريض السكري الحرص على تناول وجبات منتظمة خلال اليوم، مع التأكد من أن هذه الوجبات متوازنة من حيث العناصر الغذائية.

شرب الكثير من السوائل

يمكن أن يؤدي السفر إلى الجفاف، لذلك من المهم شرب الكثير من السوائل، مثل الماء والعصائر.

الاستمرار في ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد الرياضة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. لذلك، يجب على مريض السكري الاستمرار في ممارسة الرياضة أثناء السفر، ولكن بمعدل أقل من المعتاد.

حمل بطاقة تعريف طبية

يجب على مريض السكري حمل بطاقة تعريف طبية تدل على حالته الصحية. وذلك لمساعدة العاملين في المجال الطبي في تقديم المساعدة في حالة الطوارئ.