“شيرين” تتصدر الترند بعد إطلالتها المميزة في حفل روائع الموجي

أقيم ليلة أمس الخميس الموافق 4/5/2023، الحفل الغنائي الكبير ليلة روائع الموجي، بحضور نخبة من نجوم الفن والوطن العربي، تحت إشراف معالي المستشار “تركي آل الشيخ”، رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية، وقد أقيم الحفل على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النجوم الذين أحيوا الحفل الغنائي الكبير، لتكريم الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، كانت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي أثارت طلتها المميزة في الحفل إعجاب الجمهور، وتَفاعَل معها تَفاعُل كبير أثناء الحفلة وبعدها، بسبب إطلالتها المميزة في الحفل، حيث أطلت النجمة المصرية شيرين، بفستان أسود اللون أنيق جدا، مع تسريحة شعر وميك أب مميز، وكان بصحبتها زوجها الفنان حسام حبيب، وقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء فقرتها الغنائية بحفل ليلة روائع الموجي، أغنيه للراحلة خالدة الذكر فايزة أحمد “أنا قلبي إليك ميال”، بأداء رائع وحضور قوي أثار إعجاب الجماهير ورواد السوشيال ميديا، كما أدت أغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، وبعد إنتهاء الفقرة وجهت شيرين إعتذارا للجمهور قائلة:

“آسفة على الغلط بالأغنية لكن أم كلثوم بتخوف”.

كما توجهت بالشكر للمايسترو سليم سحاب والفرقة الموسيقية.

الجدير بالذكر أن معالي المستشار “تركي آل الشيخ”، تفاعل مع غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب وأشاد بأدائها المميز.

وكذلك تفاعل مع غنائها المطرب والملحن حميد الشاعري ووليد فايد، وأشاد بأدائها عدد من نجوم الفن الذين تابعوا الحفل عبر القنوات الفضائية، وكان من ضمنهم الفنان رامي صبري الذي كتب تغريدة عبر تويتر يقول فيها:

“الصوت المصري الأصيل شيرين، التي نفتخر بها على أي مسرح بوطننا العربي الجميل، تحيا مصر”.

كما تفاعل الفنان رامي صبري أيضا مع غناء المطربة أنغام واصف إياها بصوت الإحساس، وأشاد بصوت الفنانة مي فاروق.

حضر الحفل الذي تصدر ترند مواقع التواصل الإجتماعي منذ إذاعته ليلة أمس، نخبة من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، من بينهم الفنانة يسرا والملحن الكبير حلمي بكر، الذي أصر على حضور الحفل برغم مروره بأزمة صحية كبيرة، وحضر على كرسي متحرك لمشاهدة ليلة تكريم أحد أهم أعلام الموسيقى في الوطن العربي، الموسيقار الراحل الكبير “محمد الموجي”.