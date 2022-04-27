شاهد.. شلالات الوهيدة بجازان تتدفَّق بغزارة، والأرصاد الجوية تتوقع استمرار الأمطار الرعدية وتشكُّل الضباب في المرتفعات الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس في المملكة، اليوم الأربعاء محدِّراً من استمرار جريان السيول نتيجة الأمطار الرعدية المستمرة، والمصحوبة بحبات البرد في عددٍ من مناطق المملكة.

أمطار رعدية وضباب فوق مرتفعات الجنوب

وأكَّد المركز استمرار الفرص لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بحبات من البرد ورياحٍ نشطة في مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة في كُلٍّ من تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض ويترافق مع رياح سطحية وأتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

فيديو يوثق تدفق المياه في شلالات الوهيدة

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يوثِّق تدفُّق الشلالات في منطقة الوهيدة بجازان من ارتفاعات شاهقة في مشهدٍ خلاب بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الثلاثاء.

وقال الخبير في الأرصاد الجوية الدكتور عبد الله المسند أنَّ شلالات الوهيدة قد تكون أعلى شلالات المملكة العربية السعودية على الإطلاق.