توضيح هام من الضمان الإجتماعي بشأن شكاوى الرواتب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي اتباعه عندما يواجهون نقصًا في رواتبهم، ردّت خدمة “العناية بالمستفيدين” على استفسار حول نقص الرواتب المتعلقة بالضمان الاجتماعي على حسابها على موقع “تويتر”، موضحة أنه يمكن للمستفيدين تقديم شكوى مالية عبر المنصة الإلكترونية.

حددت الوزارة المدة المسموح بها لتقديم الشكوى بشأن النقص في الرواتب المتعلقة بالضمان الاجتماعي من تاريخ صدور الدفعة المالية وحتى مرور 30 يومًا، ويمكن القيام بذلك من خلال برامج الدعم الخاصة بالمستفيد، الدفعات المالية، أو تقديم شكوى مالية.

معاش الضمان الاجتماعي

برنامج الضمان الاجتماعي هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين، وتأتي أموال هذا البرنامج من الزكاة، يقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة بصفة دائمة، والذين تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي.

تستثنى من شرط الجنسية في برنامج الضمان الاجتماعي المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي أو الأرملة التي لديها أولاد من زوجها المواطن، كما يستثنى من ذلك أيضاً أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي ذوو الإعاقات والأرامل ذوات الأيتام والأيتام، وحتى الأفراد الذين لا يمتلكون وثائق إثبات جنسيتهم السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط توافر الشروط المحددة في لائحة الضمان الاجتماعي.