شكاوى أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم “أسعار السكن فوق قدرة المواطن”

جاء في جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو الكثير من الانتقادات والشكاوى الموجهة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أثناء بحث التقرير المالي للوزارة، وتهافت أعضاء المجلس بضرورة إلزام المطورين العقاريين على إنشاء مباني مستدامة خاصة ضمن وحدات الإسكان التنموي مع تقديم كافة الضمانات لمسؤولي الوزارة مما يضمن للمواطنين توافر مساكن آمنة بأسعار مناسبة.

ولفتت الدكتورة سامية بخاري “نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية” الانتباه إلى افتقار مشروعات تصريف مياه الأمطار وتجمع السيول إلى الجودة بسبب بطئها الشديد، وقد طالبت الجهات المسؤولة بسرعة التحقيق في الأمر وعمل اللازم، كما أشار “السبيتي” إلى ضرورة تدخل الحكومة في ضبط أسعار الوحدات السكنية ومناشدة الوزارة لخفض تكاليف موارد البناء المرتفعة للغاية، وضرورة البحث في الشكاوى المستمرة المقدمة من قبل المواطنين بخصوص انتشار مباني بجودة ومواصفات ليست جيدة مقابل أسعار تفوق قدرة الكثير من المواطنين.

وقد أشار الدكتور غازي بن زقر إلى أن الأجيال الحالية والقادمة ساكني مدن المستقبل يتطلعون إلى وجود بيئة جذابة تساعد على الإلهام الثقافي والإبداع، والاعتماد على التقنيات الحديثة في البناء التي توفر الكثير والكثير من المزايا الرائعة.