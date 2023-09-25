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شفنا الموت يا عيال.. شاب سعودي يسجد حافي القدمين بجانب الطريق السريع بعد نجاته من حادث

أسماء صبري

في لقطة مؤثرة وثقها أحد الأشخاص، فقد قام شاب سعودي بالسجود في جانب الطريق بعد أن نجى من الموت المحتم بسبب حادث سير كاد يقع فيه.

- صورة 1 - شفنا الموت يا عيال.. شاب سعودي يسجد حافي القدمين بجانب الطريق السريع بعد نجاته من حادث

مواطن سعودي يسجد في الطريق - مصدر الصورة: صحيفة صدى.

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ورصدت كاميرا فيديو لحظة تأثر الشاب بعد أن تفادى الموت الذي كان يتربص به بسبب شعوره بالنعاس أثناء قيادته للسيارة في الطريق السريع.

وقال الشاب “يا رب لك الحمد” ثلاث مرات وبعدها أضاف “يا عيال لا إله إلا الله شفنا الموت الحمدلله”.

تفاعل العشرات من السعوديين مع المقطع المتداول للشاب، حيث كتب أحدهم في تعليقه “الحمدلله على سلامتكم أولاً المرة المقبلة احذر” وقال أخر “نصف حوادث السير بسبب النوم في الطريق الله يحفظكم” وقال أخر “هذا الشعور لا يعرفه ولا يحس به إلا من نجى من الموت عساكم بخير”.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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