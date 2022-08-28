شروط استحقاق صرف حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 58 للمستفيدين

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط اللازم توافرها في المتقدمين لمعرفة مدى استحقاق كل منهم في صرف حساب المواطن حيث يتم تقديم الدعم المالي من قبل برنامج حساب المواطن إلى مجموعة من الفئات المحددة الأكثر احتياجا لهذا الدعم في السعودية، وقد ازدادت مؤشرات البحث خلال الآونة الأخيرة حول هذه الشروط.

شروط استحقاق صرف حساب المواطن

وضعت الحكومة السعودية ضوابط للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وتتمثل هذه الضوابط في التالي:

يجب أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية ومقيم دائما في المملكة.

يشترط أن يكون من ضمن الأسر الأكثر احتياجا داخل المملكة، حيث يجب تقديم المستندات التي تثبت هذا الأمر.

ألا يكون لديه دخل شهري من أي مصدر سواء كان من القطاع الخاص او الحكومي.

أن يكون غير قادر على مواصلة العمل أو لديه ما يمنعه من العمل.

يتم تقديم الدعم إلى السيدات الأرامل والمطلقات.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58

من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل أو تقديم هذا الموعد المحدد في حال مصادفة هذا اليوم ليوم إجازة رسمية داخل المملكة، فإذا صادف هذا اليوم يوم جمعة يتم صرف المعاش خلال يوم الخميس الذي يسبقه، ويتم تحديد هذا اليوم من قبل الجهات المختصة العاملة داخل البرنامج.

تم التأكيد أنه سوف يتم صرف الدفعة 58 من حساب المواطن خلال يوم الأحد الذي يوافق اليوم الخامس عشر من شهر صفر ١٤٤٤ هجريا واليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر 2022.

خطوات الاستعلام عن استحقاق صرف الدفعة 58

يرغب عدد كبير من المتقدمين في الاستفسار عن استحقاقية حصولهم على الدفعة القادمة من حساب المواطن، حيث يتمكنوا من عمل هذا الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية: