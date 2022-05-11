شروط ومميزات تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة 1443هـ

يقوم المصرف بتوفير تمويل لا يتعارض مع الدين الإسلامي، وهو خاص بالسعوديين، وهو التمويل المُصغر للأفراد حيث في الفترة الحالية يكثر التقديم الإلكتروني عليه من أجل الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري بموافقة فورية عند الطلب ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء ء لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يتراوح مبلغ التمويل من 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي في المملكة بفترة سداد ميسرة من الشركة.

كافة شروط وضوابط تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة

يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من الحصول على التمويل ويعد أهمها:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ويشترط أن يكون عمره يتراوح ما بين 25 سنة حتى 60 سنة.

كما يلزم توفير سجل ائتماني قبل التقديم الإلكتروني على التمويل.

يلزم أن يكون الحد الأدنى من 4 آلاف ريال للحصول على تمويل نقدي.

يجب العلم أن الحد الأقصى للتمويل حتى 50 ألف ريال سعودي في شروط محددة.

كما يلزم أن يكون هناك سجل ائتماني جيد للعميل المتقدم.

مميزات برنامج تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة

يوجد العديد من المميزات الخاصة بالتمويل يمكنك التعرف عليها في النقاط التالية:

لا يشترط وجود كفيل غارم لكي تتمكن من الحصول على التمويل.

كما أنه لا يلزم أن يكون جهة العمل داخل المملكة.

التقسيط على مدة 24 شهر لجميع العملاء.

يتم التمويل بموافقة فورية دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري إلى الشركة.

يتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية.

كيفية الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يوجد مجوعة من الخطوات اللازم اتباعها لكي تتمكن من الحصول على التمويل: