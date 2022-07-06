شروط ومميزات التمويل الشخصي من شركة النايفات

تعد الشركة واحدة من أشهر الشركات الموجودة، وقد تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد السعودي، لتقوم بتقديم العديد من العروض التمويلية مثل أعمال الإيجار التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والمقر الرئيسي الخاص بها يقع في الرياض.

التمويل الشخصي من شركة النايفات

التمويل الشخصي:

ويوجد منه نوعين الأول هو التورق والمرابحة، والثاني هو التأجير مع الوعد بالتملك.

ويوجد منه نوعين الأول هو التورق والمرابحة، والثاني هو التأجير مع الوعد بالتملك. تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة:

وهي نوعين أما عن طريق المرابحة، وأما الإجارة.

مميزات تمويل النايفات الشخصي

من أهم مميزاته أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يبدأ من 10.000 ريال وحتى 300.000 ريال.

مدة السداد تصل إلى 60 شهر.

يقدم منتجات متنوعة تلبي احتياجاتك الأفراد.

لا يشترط السداد مقدماً.

من الممكن تجديد التمويل.

شروط التمويل الشخصي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي:

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون موظف حكومي أو شركة خاص معتمدة لدى شركة النايفات.

يلزم أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يلزم أن لا تقل مدة خدمة في القطاع الحكومي عن 3 أشهر.

يلزم أن لا تقل مدة خدمة القطاع الخاص عن 6 أشهر.

سجل ائتماني جيد.

يشترط وجود كفيل.

الأوراق المطلوبة من شركة النايفات

صورة هوية واضحة وسارية المفعول .

كشف حساب لآخر 3 أشهر ومختوم من البنك.

تعريف الراتب.

يقوم الموظف بالقطاع الخاص بتعبئة نموذج للعميل لدى موظف الفرع.

يلزم أن يقوم الموظف بالقطاع العسكري تقديم بطاقة عمل.

بطاقة أو رقم الآيبان البنكي .

تعبئة نموذج إقرار سمة.

فروع شركة النايفات

المنطقة الوسطى منطقة الرياض وتضم 6 فروع وهي

الإدارة في طريق الملك عبدالله مخرج 10 – فرع خريص – فرع البديعة – فرع العليا – الخرج – القصيم – الدوادمي.

المنطقة الغربية جده وتضم فرعين – فرع الفيحاء – فرع طريق المدينة – المدينة المنورة – الطائف – مكة.

المنطقة الشرقية نجران – أبها – جيزان – الباحة .

المنطقة الشمالية تبوك – سكاكا – حائل.

رقم خدمة العملاء وساعات عمل شركة النايفات

رقم خدمة العملاء الموحد هو : 920001131

الاتصال من خارج المملكة : 00966115108811

للاقتراحات والشكاوى: 920001131

البريد الإلكتروني [email protected]