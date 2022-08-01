شروط وكيفية التقديم على وظائف جدارة التعليمية بالسعودية وموعد التقديم 1444
منصة جدارة هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تقوم بالإعلان عن وظائف خالية للعديد من المواطنين الحاصلين على مؤهلات مختلفة، والهدف من هذه المنصة تسهيل البحث على المواطنين في إيجاد فرصة عمل تابعة للجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن للراغبين بالحصول على وظيفة من مصنة جدارة إتباع خطوات التسجيل داخل المنصة بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للقبول في الوظائف المتاحة.
طريقة التسجيل في الوظائف التعليمية بمنصة جدارة
يمكنك التسجيل في المنصة وعمل حساب شخصي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا الدخول إلى المنصة والقيام بإنشاء حساب جديد خاص بك.
- ثانيا ستفتح لك نافذة قم بتسجيل جميع بياناتك الشخصية.
- ثالثا قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- رابعا قم بكتابة المؤهل العلمي حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة التي تتناسب مع الدرجة العلمية لك.
- وأخيرا القيام بالتصفح داخل المنصة والتقديم على الوظائف المتاحة والمناسبة لك.
موعد التقديم بالوظائف التعليمية بمنصة جدارة الالكترونية والتخصصات المطلوبة 1444
الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف الإدارية في منصة جدارة
يوجد مجموعة من الشروط الخاصة والتي يجب توافرها فيمن يتقدم لطلب وظيفة إدارية ومن أهم هذه الشروط هي:
- امتلاك المواطن حساب شخصي خاص على المنصة.
- يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة بمنصة جدارة سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.
- يشترط على المتقدم التأكد من صحة البيانات التي قام بتسجيلها داخل المنصة الإلكترونية للتوظيف جدارة.
- يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو درجة علمية أعلى.
- يشترط الإلتزام بتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة، والقيام بتعبئتها داخل الأماكن المخصصة لها بطريقة سليمة.
- يشترط على الشخص المتقدم للوظيفة ألا يشغل منصب عام عند طلب التقديم بجدارة.
- يشترط عند التقديم أن تكون الوظيفة متاحة وتم الإعلان عنها وبالتوفيق للجميع.