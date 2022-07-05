شروط وطريقة تجديد جواز السفر السعودي 2022

يرغب الكثير من الأشخاص في تجديد جواز السفر الخاص بهم، لذلك قامت الحكومة بالتسهيل عليهم، وأصبح من الممكن القيام بتجديدها إلكترونيا، حيث أن تجديد جواز السفر، كان في البداية أمر شاق وقد يأخذ عدد من الأيام، وعلى المواطنين المحافظة على جوازات سفرهم من الفقدان أو التلف وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها والآمنة، وإذا كان صاحب الجواز يريد توفير الوقت والجهد، فعليه بتجديد جواز السفر إلكترونياً وسوف نقوم بشرح الخطوات في السطور التالية.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443

في البداية قم بدفع الرسوم الخاصة بإصدار الجواز آلياً. بعد ذلك قم بالدخول في خدمة “أبشر” الإلكترونية. بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك انقر على أيقونة إصدار جواز سفر أو تجديده. قم باختيار اسم المستفيد من الخدمة. بعد ذلك ستظهر البيانات الخاصة بتجديد الجواز. يتم اختيار صلاحية مدة الجواز. ثم قم باختيار مكان استلام الجواز. في النهاية سوف تظهر نسخة غير أصلية من الجواز.

شروط تجديد جواز السفر السعودي 1443

في البداية يلزم دفع الرسوم إصدار الجواز آلياً، وهي (600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات و 300 ريال لمدة خمس سنوات). بعد ذلك يلزم أن يحصل صاحب الجواز على موعد إلكترونياً. يلزم حضور ولي الأمر، للأبناء والنساء. يلزم إحضار الأصل لبطاقة العائلة، وصور منها المضاف بها الأطفال المراد إصدار جواز سفر لهم. كما يلزم توفير صورتين، ويكون مقاسهم “6×4″. يلزم أن يكونوا الصور حديثتي التصوير، والخلفية تكون بيضاء. يلزم أن تكون الصور بالزي السعودي لمن تجاوز عمرهم 15 عام. يلزم أن تقوم بملء الاستمارة الخاصة بذلك باللغتين الإنجليزية والعربية.

شروط إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتجديد جواز السفر الخاص بالأطفال: