شروط وطريقة .. تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022 – 1443

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية إلغاء نظام كفالة الإقامة للسماح للعمال المقيمين في السعودية بالتنقل بسهولة بين الوظائف في البلاد من خلال نظام إقامة جديد مع العديد من الميزات والفوائد، في هذا المقال سوف تتعرف على شروط تجديد تصريح إقامة جديدة في المملكة العربية السعودية 2022.

شروط تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

والشروط المطلوبة لتجديد الإقامة وفق النظام الجديد كالتالي:

يجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية أن تكون إقامتهم من أجل طلب تمديد تصريح الإقامة.

ضرورة دفع المخالفات المرورية.

في وقت التجديد، يتوجب أن يكون للمقيم جواز سفر ساري المفعول وغير منتهى الصلاحية.

يجب أن يكون لدى المقيمين تأمين صحي ساري المفعول عند تجديد تصريح إقامتهم.

يتعين على المقيمين دفع جميع تكاليف تجديد تصريح إقامتهم.

نظام الإقامة الجديد في السعودية ومميزاته 2022

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تغيير نظام الكفالة في المملكة. ويتيح لك النظام الجديد التعرف على الفئات المستفيدة من نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 2022 والذي على العديد من المزايا والفوائد منها:

يمكن النظام الجديد المقيمين من تمديد تصاريح الإقامة ويمكن لعائلات المقيمين العيش معهم دون اللجوء إلى أي وسيط أو كفيل.

يُسمح لك أيضًا بالتنقل بين عدة شركات حتى تجد فرصة عمل جيدة.

يسمح أيضًا بدفع تصاريح العمل ونفقات المعيشة على أقساط.

يمنح هذا النظام تصريح إقامة يوفر لصاحبه حق دخول ومغادرة المملكة حتى يشعر بالاستقلالية أثناء فترة تواجده بالمملكة.

كما يمنح النظام الزائرين الحق في تمديد تأشيراتهم لمدة 90 يومًا بدلاً من تمديدها سَنَوِيًّا كما في النظام السابق، وهو ما لا ينطبق على العمالة المنزلية.

شراء العقارات وممارسة الأعمال التجارية وامتلاك سيارة.

يتيح التأمين ضد الأعطال والحوادث واستخدم خدمات المستشفيات العامة.

الحصول على فرصة للتسجيل في المدرسة العامة.

مَن يتحمل رسوم تجديد الإقامة؟

رسوم تجديد تصريح الإقامة من الأسئلة التي يهتم بها الوافدون ويحتاجون إلى معرفتها أكثر من أجل الاستعداد لدفع رسوم تجديد تصريح الإقامة، وهي وثيقة تثبت هوية شخص مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، وهي بمثابة تغطية قانونية لتواجد مقيمين في المملكة العربية السعودية.

تُدفع الرسوم المقررة لاستئناف إقامة الوافدين في المملكة سنوياً.

تعتمد على تصريح الإقامة الذي يحمله الوافد سواء كان عاملاً منزلياً أو على عمل على كفالة إحدى المؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 40 من قانون العمل السعودي من سيدفع رسوم تجديد تصريح الإقامة ومن سيدفع رسوم التجديد في مكان الإقامة حتى لا يتم فرضها على الموظفين.

خطوات تجديد الإقامة وفق النظام الجديد في السعودية 2022

تتيح اتباع هذه الخطوات للمقيمين معرفة كيفية التقدم بطلب لتجديد تصريح الإقامة من موقع أبشر الرسمي والامتثال لمتطلبات التسجيل وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر الرسمي.

اختيار الخدمات المقدمة للمقيمين.

املأ المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة.

يتم طلب خدمة إلكترونية ويتم الضغط على تبويب “جواز سفر”.

انقر فوق تجديد جواز السفر.

أدخل رقم منزلك في الخانة الموجودة أمامك.

ثم اختيار فترة الإقامة.

تمنح المملكة العربية السعودية تصريح إقامة لمدة عام واحد فقط، ويرجى ملاحظة أنه يمكن تمديد هذه الفترة، ولكن فترة التجديد هي 3 سنوات فقط من تاريخ الإصدار.

يشمل تصريح الإقامة الذي يحصل عليه المقيمون، الزوجات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وإذا كان الابن أكبر من هذا العمر، فيجب الحصول على تصريح الإقامة بغض النظر عن الأب.

رسوم تجديد الإقامة 2022

حددت هيئة الجوازات السعودية ووزارة العمل أن فترة تصريح الإقامة في البلاد حوالي 4 سنوات، وقبل تاريخ انتهائها، سيتعين على المقيم تجديد صلاحية الإقامة بعد استيفاء شروط التجديد، مع دفع رسوم التجديد المحددة هي كالتالي:

العمالة المنزلية ستكون رسوم التجديد الخاصة بها في حدود 600 ريال سعودي.

للعاملين في المركز والشركات والموظفين متوسط رسوم التجديد 650 ريالاً.

للمقيمين المرافقين للمقيم رسوم التجديد 2000 ريال.

تمديد الإقامة 300 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في بادرة طيبة ورغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة في ظل الصراع العنيف مع الجائحة، فقد وافقت على نظام تمديد تصريح الإقامة للمقيمين.