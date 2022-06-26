شروط وطريقة الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443 هـ

يعد ذلك البرنامج واحد من أهم البرامج التي تم وضعها، وهو يهدف إلى تقديم المساعدة إلى جميع الأشخاص العاملين في القطاع الزراعي وذلك بهدف أساسي وهو تحسين القطاع الزراعي بكافة أشكاله، بتحسين جودة المحاصيل الزراعية وتشجيع المواطنين والشباب في الدخول والعمل في المجال الزراعي، وهناك الكثير من المناطق الزراعية التي يسكن فيها عدد كبير من الشباب والأسر ولا يستطيعون الحصول على فرصة عمل مناسبة ولذلك قامت الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم الممكنة لهم من تقديم المساعدات للبدء في مشاريع زراعية صغيرة ولكن بشروط محددة وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية سيتم ذكرها في المقال.

شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالآتي:

في البداية يلزم أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون المتقدم مقيم دائم في السعودية.

كما يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أكما يلزم أن يكون لديك حساب بنكي خاص به وجاري.

يلزم أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي.

كذلك يلزم أن يكون لديك حرفة زراعية ويستطيع العمل بها.

يلزم أن تقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم .

يلزم أن لا يكون المتقدم يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

طريقة التقديم في دعم الريف للعاطلين عن العمل 1443

يبحث الكثيرون عن طريقة تقديم ريف للعاطلين عن للعمل وهو ما سنقوم بشرحه في الخطوات التالية: