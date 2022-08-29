شروط وطريقة التقديم لوظائف النيابة العامة في السعودية 1444هـ

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على وظائف في “النيابة العامة”، والتي تعد واحدة من أهم الهيئات القضائية والتي تقوم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة والمعروف باسم مكتب المدعي العام وغي السطور التالية سوف نشرح الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم في وظائف النيابة العامة بالتفصيل في السطور التالية، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة لإتمام عملية التقديم، تابع ذلك في السطور القليلة القادمة.

طريقة التقديم لوظيفة في النيابة العامة

يرغب الكثير من الأشخاص في التقدم إلى وظائف النيابة العامة، ولذلك اتبع الخطوات التالية لإتمام عملية التقديم:

في البداية قم بالدخول مباشرة على منصة جدارة لكي تتمكن من التقديم لوظائف النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

في الخطوة التالية قم بتسجيل حساب المستخدم بنجاح.

بعد ذلك قم بإدخال جميع المعلومات حتى تتمكن من التسجيل على الموقع.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار التقديم على إعلان وظيفي ثم اختر الوظيفة المناسبة لك من بين جميع الوظائف المعروضة.

بعد ذلك قم بإضافة جميع المعلومات حول المهمة.

بعد ذلك قم بالنقر فوق كلمة تأكيد المعلومات.

الشروط الخاصة بالتقديم على وظيفة في النيابة العامة

قام “مكتب المدعي العام في المملكة العربية السعودية” بوضع مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من إتمام عملية التقديم بطريقة صحيحة وتجنب فرص لبرقض وهذه الشروط كالتالي: