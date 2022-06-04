شروط وطريقة التقديم في الدعم السكني 1443 هـ

يتم تقديم الدعم الأفراد وذلك بهدف مساعدة جميع أفراد المجتمع لتحسين أوضاعهم في ظل تلك الظروف الصعبة، تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية هو الدعم السكني حيث يوفر هذا الدعم مبلغ مادي للأسر المحتاجة الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ولا يوجد لديهم مسكن للعيش به، كما يقدم لهم وحدات سكنية للأسر الذين لا يوجد لديهم مسكن للعيش به لذلك هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن طريقة التقديم وقيمة الدعم المادي التي يقدمه.

طريقة التسجيل في الدعم السكني للحصول على الدعم

يمكنك التقديم في الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة سكني.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية.

ثم قم باختيار التسجيل في الدعم السكني.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم بالنقر على أنا لست روبوت.

سيصل إليك رسالة برقم المرور قم بإدخالها.

شروط الدعم السكني

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.

كما يلزم أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

يلزم أن لا يكون المتقدم قد حصل المتقدم على الدعم السكني من قبل آخر 5 سنوات.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول الدعم السكني أو الاستعلام عنه: