أخبار السعودية

شروط وطريقة التقديم في الدعم السكني 1443 هـ

أحمد علي عبد الخالق

يتم تقديم الدعم الأفراد وذلك بهدف مساعدة جميع أفراد المجتمع لتحسين أوضاعهم في ظل تلك الظروف الصعبة، تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية هو الدعم السكني حيث يوفر هذا الدعم مبلغ مادي للأسر المحتاجة الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ولا يوجد لديهم مسكن للعيش به، كما يقدم لهم وحدات سكنية للأسر الذين لا يوجد لديهم مسكن للعيش به لذلك هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن طريقة التقديم وقيمة الدعم المادي التي يقدمه.

شروط وطريقة التقديم في الدعم السكني 1443 هـ

طريقة التسجيل في الدعم السكني للحصول على الدعم

يمكنك التقديم في الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

شروط وخطوات الحصول على الدعم السكني ورابط التقديم 1443

مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد تقدم المساعدات المالية والعينية للمواطنين

  • في البداية قم بالدخول إلى بوابة سكني.
  • بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية.
  • ثم قم باختيار التسجيل في الدعم السكني.
  • بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.
  • ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
  • ثم قم بالنقر على أنا لست روبوت.
  • سيصل إليك رسالة برقم المرور قم بإدخالها.

شروط الدعم السكني

  • يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يلزم أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.
  • كما يلزم أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.
  • يلزم أن لا يكون المتقدم قد حصل المتقدم على الدعم السكني من قبل آخر 5 سنوات.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني 

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول الدعم السكني أو الاستعلام عنه:

  • في البداية قم بالدخول إلى بوابة الدعم السكني.
  • بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
  • بعد ذلك سيتم نقلك إلى الخدمات العامة.
  • بعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية.
  • ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استعلام.
Avatar of أحمد علي عبد الخالق
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.