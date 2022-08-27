شروط وطريقة التقديم على وظائف الأمن العام 1444هـ

قامت المديرية العامة بالإعلات من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن التسجيل سيكون متاحا بداية من تاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم 1444 الموافق للسابع والعشرين من شهر أوغسطس، وسيستمر التقديم حتى يوم الخامس من شهر صفر 1444 حتى يوم الأول من سبتمبر المقبل، ويكون هذا حصرا من خلال بوابة أبشر للتوظيف jobs sa، وللإشارة فإن مديرية الأمن العام بالمملكة، ومن جهة أخرى فهذه المؤسسة تعتبر من ضمن المؤسسات الهامة في السعودية التي تحافظ على السلم والأمن في ربوع المملكة، ولكن تتضمن عملية التقديم مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهو ما سيتم شرحه في السطور التالية.

التقديم على وظائف الأمن العام

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بإتباعها لإتمام عملية التسجيل وهي كالتالي:

في البداية كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف

بعد ذلك قم بالضغط على زر الوظائف المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية

بعد ذلك قم بتحديد وظيفة جندي من ضمن خيارات الوظائف الموجودة.

بعد ذلك ستظهر الشروط المتعلقة بالقبول، قم بقراءتها ثم اضغط على زر الموافقة.

في النهاية قم بالنقر على زر تقديم الطلب.

ثم أدخل كل المعلومات الشخصية المطلوبة.

ثم انقر على زر التالي وقم بالحفظ.

وبذلك تكون قد تمت عملية التقديم.

شروط قبول الأمن العام

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

يلزم أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.

يلزم أن يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة.

يلزم أن يترواح العمر من 18 حتى 30 عاما.

يلزم أن يجتاز مقابلة العمل بنجاح مع الفحص الطبي.

يلزم أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

راتب جندي الأمن العام

تختلف الرواتب باختلاف الرتبة فعلى سبيل المثال راتب جندي من الدرجة الأولى في الأمن العام يصرف له راتب 3800 ريال أما الجندي من الدرجة الثانية فيستفيد من راتب قيمته 2910 ريال، وجندي من الدرجة الثالثة يستفيد من راتب 3020، وأخيرا جندي في الأمن من الدرجة الرابعة 3130.