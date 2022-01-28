شروط وطريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 1443

يبحث العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة عن طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية فى السعودية، وذلك بعدما قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن توفيرها لمجموعة من الأراضي بكافة المحافظات، وأكدت بأنه يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في “سكني للمستحقين”، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية والشروط التي يجب توافرها.

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية

قامت وزارة الإسكان بوضع طريقة خاصة بالتقديم على “سكني الأراضي المجانية” لجميع المواطنين، ولذلك لكي تسهل علي المواطنين التقديم في سكني، وتتمثل هذه الطريقة فيما يلي:

يجب عليك “الدخول لمنصة سكني“. ثم قم بكتابة بيانات الدخول الخاصة بك، ثم اضغط على تسجيل الدخول. قم بكتبة بيانات هويتك وتاريخ ميلادك. ثم قم باختيار “الأراضي المجانية”. يجب الموافقة على الإقرارات الخاصة بالمنصة. يجب الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المنصة. اضغط على استكمال الطلب. بعد الانتهاء سوف يظهر أمامك رسالة تفيد بتأهلك للحصول على الأراضي من عدمه، وفي حالة الرفض يظهر سبب الرفض.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

وقد وضعت الوزارة بعض الشروط لكي يتم قبول طلب الاستفادة من الأراضي المجانية وتتمثل فيما يلي: