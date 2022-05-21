شروط وطريقة التقديم على الدعم السكنى للنساء 1433هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية الحصول على الدعم السكني الخاص بالمطلقات والأرامل فهو من الأمور التي تشغل تفكير الكثير العديد من الأشخاص، ويتم تقديم هذا الدعم من قبل وزارة الإسكان ويوفر لهم وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل والمحتاجة التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به، ويقدم الدعم للأسر والمواطنين أكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من المطلقات والأرامل والغير متزوجات الذين يعانون من قلة الدخل ولا يجدون وحدات سكنية للمسكن، وهناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة لقبول طلب الحصول على الدعم السكني وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط دعم سكني للمطلقات والأرامل

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على الدعم وهي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم دائم في المملكة

يلزم أن يكون لدي المتقدم على الدعم السكني دخل شهري ثابت.

يلزم أن لا يكون لدي المتقدم أصول ذات قيمة أو أموال أو أملاك مسجلة باسمه.

كما يلزم أن لا يكون لدي المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه.

يلزم أن لا نكون المتقدمة قد سبق وحصلت على دعم سكني.

يلزم للمرأة المطلقة أن يكون جميع أبناءها من أصول سعودية.

يلزم أن يكون قد مر عامين على طلاق المرأة المطلقة.

رابط التسجيل في الدعم السكني

يبحث الكثير من الأشخاص عن الرابط الخاص بالدعم بكي يتمكنوا من التسجيل لذلك وفرت وزارة الإسكان بوابة سكني للتقديم من خلاله.

خطوات التقديم في دعم سكني للنساء من وزارة الإسكان 1443

يمكنك التقديم في الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية: